Acht Biberfamilien wohnen im Naturschutzgebiet bei Tröbitz (Elbe-Elster) – und die verursachen nicht nur Fraßstellen an den Bäumen, sondern dadurch auch ein großes Loch in der Gemeindekasse. Denn nahezu täglich fallen Bäume im Naturschutzgebiet um den Tröbitzer Teich auf Gehwege und Straßen. Dann müssen die Feuerwehr oder Gemeindemitarbeiter losfahren, um das Hindernis zu beseitigen.

Vor der Wende galt der Biber in Brandenburg als ausgerottet, heute nagt das geschützte Tier in vielen Landstrichen. Der Frust bei Landwirten und Kommunen ist ob überfluteter Felder und unterhöhlter Straßen groß, deswegen gibt es seit einem Jahr zwei Biberbeauftragte und einen Bibermanagement-Plan. Die Bilanz ist umstritten. Von Torsten Sydow

Nicht zu vergessen sei die benachbarte Bahnlinie. Letztlich sei der Biber auch eine Gefahr für die Reisenden zwischen Leipzig und Cottbus: "Da drohten schon große Pappeln in die Fahrleitung zu stürzen. Das kann ja jederzeit wieder passieren", so Gantke.

Aus diesen Bedenken heraus hat der Bürgermeister sich an die Biberbeauftragte des Landes gewandt. Undine Schubert hört sich seine Sorgen an. Eine Patentlösung kann sie ihm nicht anbieten, aber es gebe Möglichkeiten, den Biber in seine Schranken zu verweisen. So könnten zum Beispiel die Bäume an den Straßen um das Naturschutzgebiet mit Bauzäunen gesichert werden. Diese Präventionsmaßnahme wird vom Land gefördert.

Möglich sei es aber auch, den Biber zu vergrämen, also zu vertreiben, sagt Schubert: "Das heißt, seine Dämme oder Burgen werden beseitigt in der Hoffnung, dass der Biber das Gebiet dann von allein verlässt." An einigen Stellen funktioniere das, an anderen nicht, räumt die Biberbeauftragte ein. "Es kann ja auch jederzeit passieren, dass ein neuer Biber kommt und das Revier wieder neu besetzt."