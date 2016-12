In der U-Bahn beklaut

Bei "Notes of Berlin" gibt es einen unterhaltsamen Überblick über die Zettelwirtschaft der Stadt. Betreiber Joab Nist hat nun ein Foto veröffentlicht, das eine Spendenaktion ausgelöst hat. Für seinen Blog bekam die Aufnahme eines vor Wut strotzenden Aufrufs zugesandt, in dem eine nach eigenen Angaben Alleinerziehende einen Taschendieb wüst beschimpft.

Die Frau wettert neben diversen Kraftausdrücken: "Es ist Nikolaus und du meinst, meine Weihnachten extra teuer machen zu müssen". Der Dieb solle doch wenigstens Papiere und Monatskarte für Bus und Bahn zurückgeben.

Seit das Foto am Dienstag veröffentlicht wurde, haben sich viele Leser gemeldet, die für die alleinerziehende Mutter spenden wollen. Nist sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, bislang seien bei ihm 750 Euro eingegangen. Und es gebe noch immer neue Zuschriften.

Nist steht in Kontakt zu der Betroffenen. "Sie will gar nicht so viel Geld", sagte Nist. Aber sie wolle die gestohlenen Dinge ersetzen. Der Überschuss soll nach ihrem Wunsch einer Mütterinitiative zugutekommen. "Dafür liebe ich das Internet", kommentierte eine Nutzerin.

Nach Polizeiangaben gibt es allerdings keine verlässlichen Daten darüber, ob es den Diebstahl gegeben hat. Das mutmaßliche Opfer hat sich demnach nicht bei der Polizei gemeldet.