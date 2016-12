Fast 10.000 Oranienburger werden in Sicherheit gebracht

Bombe wird am Mittwoch entschärft

Die Oranienburger kennen die Prozedur: raus aus Wohnungen, Kitas und Büros, weil wieder eine Bombe entschärft werden muss. Am Mittwoch sind fast 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Rund um die Lehnitzstraße steht der Alltag still.

Dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) zufolge handelt es sich um eine 250-Kilogramm-Bombe amerikanischen Typs mit chemischem Langzeitzünder. Sie liegt auf einem Grundstück in der Lehnitzstraße.

Es ist ein Jubiläum - aber kein schönes: Die 200. Weltkriegsbombe, die seit der Wende gefunden wurde, soll am Mittwoch im brandenburgischen Oranienburg entschärft werden. Knapp 10.000 Menschen sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen.

Es ist bereits der 200. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der seit 1990 in Oranienburg unschädlich gemacht wird: Am Mittwoch müssen wegen der Entschärfung wieder einmal 10.000 Menschen Wohnungen und Büros verlassen. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Von Torsten Sydow

Evakuierung in Oranienburg

Die S-Bahn richtet wegen der Schließung des Bahnhofes in Lehnitz wieder einen Schienenersatzverkehr ab Birkenwerder ein. Der Fernverkehr rollt ab 8:00 Uhr ohne Halt durch Oranienburg und wird ab 10:30 Uhr komplett eingestellt. Reisende werden gebeten, sich im Vorfeld an den Abfahrtsplänen zum Schienenersatzverkehr zu orientieren.



Auch die angrenzende Wasserstraße Oranienburger Havel ist für den Schiffsverkehr gesperrt.



Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, finden eine Unterkunft auf dem Gelände des Oberhavel Bauernmarktes in Schmachtenhagen. Dorthin soll ein Busshuttle fahren, auch die Buslinie 805 verkehrt dort. Zudem wird das Regine-Hildebrandt-Haus geöffnet.