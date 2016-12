Bei einem Hausbrand in Prenzlauer Berg haben in der Nacht neun Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Durch offene Türen war Rauch ins Treppenhaus und mehrere Wohnungen gezogen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Prenzlauer Berg sind in der Nacht von Sonntag auf Montag neun Menschen verletzt worden. Sie mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen.

Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung an der Korsörer Straße ausgebrochen. Die Bewohner flüchteten und ließen dabei die Wohnungstür offen stehen. Dadurch zog der Rauch ins Treppenhaus und andere Wohnungen. 15 Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden.



Das Feuer selbst war nach einer halben Stunde gelöscht, sagte der Sprecher. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar.