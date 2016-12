Brandanschlag auf ein Sportstudio in Lübben

Auf den Sportpark Lübben ist ein Brandanschlag verübt worden. Laut Polizei haben Unbekannte am Heiligabend eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit durch die Fensterscheiben geworfen. Es ist nicht das erste Mal, dass es in dem Fitnessstudio brennt.

Bei einem Brand im sogenannten Sportpark in Lübben (Dahme-Spreewald) sind in der Nacht zu Samstag große Teile des Fitnessbereichs und mehrere Sportgeräte stark beschädigt worden. Darüber hatte zunächst das Sportstudio auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 am Sonntag bestätigte, wurde ihr vom Hausmeister des Sportparks am frühen Samstagmorgen ein Feuer in dem Gebäude gemeldet. "Laut unserer Kriminaltechniker wurde eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit durch die Fensterscheiben geworfen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd.



Dabei seien mehrer Sportgeräte in dem Fitnessstudio beschädigt worden. Über die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.