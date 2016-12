Nirgendwo hat die Sonne 2016 so lange geschienen wie in Brandenburg. Auf satte 1.735 Sonnenstunden kommt die Mark und ist damit bundesweit Spitze. Auch die Berliner konnten besonders viel Sonne tanken. Der Regen hat sich netterweise zurückgehalten.

Brandenburg ist bundesweit das Land mit den meisten Sonnenstunden im Jahr 2016. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag berichtete, liegt die Mark mit insgesamt 1.735 Sonnenstunde an der Spitze. An zweiter Stelle im Ranking steht Berlin mit 1.710 Stunden.

Nach dem sintflutartigen Regen, der am Mittwoch über Berlin niederging, haben Stadtreinigung und Feuerwehr alle Hände voll zu tun: Keller müssen leergepumpt und verstopfte Gullys von Laub befreit werden. In zwei Stunden war mehr Wasser vom Himmel gekommen als sonst in einem ganzen Monat. Außerdem schlugen fast 1.000 Blitze ein.

Insgesamt war es 2016 in ganz Deutschland nach DWD-Angaben deutlich zu warm. Die Temperatur lag um 1,4 Grad über dem Mittel des Vergleichzeitraums zwischen 1961 und 1990 mit 8,2 Grad. Es war auch das sechste zu trockene Jahr in Folge. 2016 gehöre aber nicht zu den Top 10 der wärmsten Jahre seit 1881, sagen die Wetterforscher.

Mit jeweils 505 Liter pro Quadratmeter gehörten Berlin und Brandenburg in diesem Jahr auch zu den niederschlagsärmsten Bundesländern. Weniger Regen fiel nur in Sachsen-Anhalt (475 Liter). Am meisten Niederschlag gab es in Baden-Württemberg (965 Liter), gefolgt vom Saarland (960 Liter) und Bayern (915 Liter). Insgesamt fiel das Jahr beim Niederschlag laut DWD jedoch eher durchschnittlich aus.



Zu den Wetter-Extremen des Jahres gehörten die heftigen Gewitter mit Starkregen vor allem Ende Mai und im Juni, die örtlich zu schlimmen Überflutungen führten. In Berlin war es im Juli zu heftigen Überflutungen gekommen. Teilweise stand das Wasser bis zu einem halben Meter hoch.