Brandenburgtag 2018 in Wittenberg wird verschoben

Konkurrenz durch Pferdemarkt in Havelberg

Weil im benachbarten Havelberg der traditionelle Pferdemarkt schon fest terminiert ist, wird der Brandenburgtag 2018 in Wittenberge (Prignitz) verschoben. Wie Bürgermeister Oliver Herrmann mitteilte, wird das Fest nicht wie geplant am ersten Septemberwochenende stattfinden, sondern bereits eine Woche früher.

Der Pferdemarkt in Havelberg (Sachsen-Anhalt) zieht rund 200.000 Gäste an. Mit diesem Großereignis wolle Wittenberge nicht konkurrieren, sagte Herrmann. Ursprünglich sollten beide Feste am gleichen Wochenende veranstaltet werden.

Der Brandenburgtag findet traditionell alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wurde er in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) begangen.