Bundespolizei schnappt zwei gesuchte Männer an der Oder

Routinekontrolle und Verkehrsstreife in Brandenburg

Bundespolizisten haben in und bei Frankfurt (Oder) zwei lange gesuchte Männer gefasst. Wie eine Sprecher am Freitag mitteilte, stießen die Beamten auf den ersten der Gesuchten bei einer Routinekontrolle am Donnerstag im Frankfurter Bahnhof. Beim Abgleich seiner Daten sei festgestellt worden, dass er wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs gesucht werde. Das Amtsgericht Königs Wusterhausen hatte gegen den 24-Jährigen Haftbefehl erlassen.