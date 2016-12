Die Bußgeldstelle der Berliner Polizei in Mitte ist in der Nacht zu Mittwoch Ziel eines Brandanschlags geworden.



Gegen Mitternacht entdeckte ein Beamter des Objektschutzes Flammen an der Eingangstür, teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten einen Gegenstand mit brennbarer Flüssigkeit vor die Tür des Gebäudes in der Magazinstraße geworfen.



Der Beamte versuchte zunächst mit Hilfe von Kollegen eines Streifenwagens, das Feuer selbst in den Griff zu bekommen. Zwei Staffeln der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen.



Die weiteren Ermittlungen übernahm der Staatsschutz der Berliner Polizei. Welches Motiv hinter dem Anschlag steckt, blieb zunächst unklar. Menschen waren offenbar nicht im Gebäude.