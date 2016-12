"Ich hasse BVG", "BVG, fickt eure unnützigen Leben", "Ich kack gleich in die Tram" – was sich BVG-Mitarbeiter auf Twitter anhören müssen, geht oft deutlich unter die Gürtellinie. Mit einer Youtube-Serie wehrt sich das Unternehmen: Sie liest die "schönsten Perlen" vor.

So bitterböse die Kommentare auch sind – das eine oder andere Schmunzeln lässt sich nur schwer unterdrücken. Obgleich nicht immer ganz klar ist, worüber man eigentlich lacht: die Kommentarpoesie der User oder die Vortragsweise und Kommentierung durch die BVG-Mitarbeiter. "#BVG Ihr seid so ein Hurensohn-Verein!", zitiert da Tram-Fahrer Patrick einen aufgebrachten Kunden und entgegnet: "Nein, wir sind eine Hurensohn-Anstalt des öffentlichen Rechts!"

US-Anchorman Jimmy Kimmel hat's vorgemacht, und auch in Deutschland ließ der Youtube-Kanal "Hyperbole" in seiner Rubrik "Disslike" Prominente wie Gregor Gysi oder Jan Böhmermann Hasskommentare gegen sich selbst vorlesen und kommentieren. Jetzt macht es auch die BVG: Einmal wöchentlich lässt sie ihre Mitarbeiter die fiesesten Twitter-Kommentare vortragen. Vom Busfahrer über die Sicherheitsbeauftragte bis hin zum Kantinenpersonal darf jeder mal aufs Smartphone schauen und die "schönsten Twitter-Perlen" verkünden. Heraus kommen Youtube-Videos , die mehrere Zehntausend Klicks einfahren und der BVG wieder einmal eine erfolgreiche Kampagne bescheren.

Deutlich erbost, jedoch ohne ersichtlichen Grund zeigt sich ein weiterer Twitter-Nutzer gegenüber der BVG: "Fick die @BVG_Tram fickt eure unnützigen Leben. Geh deine Mutter ficken. H A S S" Nur weil Sandra und Bettina vom Einkauf hysterisch lachend diesen Kommentar vorlesen, lässt sich vermutlich noch mitlachen. An anderer Stelle sitzt Manuela vom BVG-Sicherheitsdienst im tief dekolletierten Pailletten-Top auf der typisch gemusterten U-Bahn-Bank und trägt einen vergleichsweise harmlosen Tweet vor: "Ernsthaft? Mich anbluffen weil Rambo keinen Maulkorb trägt? Ihr habt doch nen Knall". In den Kommentaren bei Youtube hat sich Rambos vermeintlicher Besitzer sogar bereits zu Wort gemeldet und beteuert: "Der Hund ist so groß wie ein Welpe!"



Eine dreiste Warnung gibt außerdem ein Kunde von sich, die sich Wolfgang vom BVG-Vertrieb noch nicht einmal traut, bis zum Ende zu lesen. "@BVG_Tram was geht da gleich schon wieder ab? Ich kack gleich in die #tram". Das dürfte selbst dem tolerantesten BVG-Mitarbeiter nicht egal sein.



Vier Folgen sind bereits seit Mitte November online gegangen. Mit der nächsten ist voraussichtlich Ende der Woche zu rechnen. Wer bis dahin nicht warten will, wird vermutlich aber auch selbst im Netz auf der Suche nach Hass-Kommentaren gegen die BVG fündig.