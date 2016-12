Café Kranzler in West-Berlin eröffnet wieder - Einmal Kaffee rot-weiß, bitte

04.12.16 | 11:21 Uhr

Das alte West-Berlin bekommt am Sonntag eine Attraktion zurück: Das Café Kranzler wird wiedereröffnet. Der neue Chef des 50er-Jahre-Denkmals am Ku'damm verspricht aufregende Kaffee-Kreationen ohne Milch - und zielt auf ein trendverliebtes Publikum.



Es wird wieder Kaffeeduft unter der rot-weißen Markise wehen: Das Café Kranzler am Berliner Kurfürstendamm wird am Sonntag wiedereröffnet. Früher war es ein richtiges Omi-Café - nun soll es cool werden, wünscht sich der neue Besitzer Ralf Rüller. Das Kranzler Hipster-kompatibel zu machen, verspräche ein glänzendes Geschäft. Rüller ist Gründer der Berliner Rösterei "The Barn", er trinkt gern kenianischen Kaffee für 26 Euro das Pfund, mit "Noten aus Brombeeren und Vanille". Diese Expertise wird in das neue Kranzler einfließen. Das bedeutet zum Beispiel: An einer Filterstation gibt's handgebrühten Heißen, ohne Milch, das wäre Frevel. "Single Origin Kaffee" heißt der auf Kranzler-Neudeutsch. Die Espressomaschine kommt aus Seattle und wurde am Freitag mit einem Kran niedergelassen. Die Tassen werden in Kopenhagen handgetöpfert. "Ich freue mich richtig auf den Westen", sagt der 49-jährige Rüller.

Ralf Rüller hat eine Kaffee-Rösterei und nun auch noch das Café Kranzler

Erstarrt in seiner Patina

Für diesen Berliner Westen steht das Kranzler wie kaum eine andere Institution. Gegründet worden war das Kaffeehaus vom preußischen Hofkonditor Johann Georg Kranzler (1795-1866). Es gab früher zwei "Kranzlers", Unter den Linden und am Ku'damm. Beide wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Rotunde am Ku'damm wurde 1958 wiedereröffnet, ihr markanter Stil soll auch unter dem neuen Besitzer erhalten bleiben. Auf der Terrasse können die Gäste auf die gelben Busse im Stadtverkehr, die Leuchtreklame, Baustellen und das Panorama der Touri-Meile blicken. Das Haus mit der Markise ist denkmalgeschützt. Zuletzt war es in seiner Patina erstarrt. Im Kranzler werde es deshalb künftig etwas lässiger, aber zugleich aufgeregter zugehen, sagt Rüller. Auch Laptops seien willkommen. Kaffee und der selbstgemachte Kuchen sollen zwischen drei und vier Euro kosten. Ab März wird auch auf einer Sonnenterrasse draußen serviert.

Das Café Kranzler gestern und heute

Tradition trifft auf Moderne: Im renommierten Café Kranzler haben die Gäste einen fantastischen Blick über das bunte Treiben auf dem Kurfürstendamm. Mit seiner Rotunde und den rot-weiß gestreiften Markisen ist der historische Bau nicht zu übersehen.

Die Geschichte des Kaffeehauses beginnt vor rund 180 Jahren, als der österreichische Konditor Johann Georg Kranzler 1835 ein Café an der Friedrichstraße Ecke Unter den Linden eröffnet.



Das Café wird zur Adresse für die gehobene Schicht und beeindruckt nicht nur mit erstklassigem Kaffee und Gebäck, sondern auch mit einer prunkvollen Einrichtung.

1934 zieht das Café Kranzler, das mittlerweile von der Berliner Hotelbetriebs AG betrieben wird, an den Kurfürstendamm. Zehn Jahre später wird das Café von den Alliierten dem Erdboden gleichgemacht, erst 1951 kann es wieder eröffnen.

Nach einem weiteren Abriss wird das Café Kranzler 1958 abermals wieder aufgebaut. Nach Entwürfen von Hanns Dustmann wird es zu einem der Wahrzeichen des alten West-Berlin und zu einem angesagten Treffpunkt direkt am Kurfürstendamm.

Im Jahr 2000 muss der Betrieb in den unteren Gebäudeteilen eingestellt werden. Geschäfte von Schuhhof, Vodafone und Gerry Weber ziehen ein. Die Café-Besucher müssen den Gehweg räumen und können ihren Kaffee fortan nur noch in der Rotunde genießen. Betreiber ist ein Tochterunternehmen der Modemarke Gerry Weber - doch Ende 2015 läuft der Mietvertrag aus. Der Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf geht aber davon aus, dass die "Ikone der City West" weiter erhalten bleibt. | Weitere Bildergalerien

Die Sache mit dem Poller

Der neue Kranzler-Macher ist kein Unbekannter. Vor vier Jahren bekam er Aufmerksamkeit, als er in einem Café im Prenzlauer Berg einen Poller aufstellen ließ - um Mütter mit ihren Kinderwagen draußen zu halten. "Das hier soll nun mal ein erwachsener Ort für Kaffee-Gourmets sein und kein Kinderhort", rechtfertigte sich Rüller damals. Das fanden viele nicht so gut, auch wenn die Schlagzeilen sicher prächtig fürs Geschäft waren. Das Bohei um den Poller wurde so groß, dass Rüller eines nachts von einem australischen Radiosender aus dem Bett geklingelt wurde. Er stehe nach wie vor zu der Entscheidung, sagt Rüller heute: "Die Leute haben gesagt: Ich will genau das haben." Vor Pollern müssen sich die Besucherinnen des seines neuen Cafés nicht fürchten. Die Musik spielt ohnehin oben im ersten Stock. Zuletzt war das Café Kranzler ein Jahr lang geschlossen. Der Bielefelder Betreiber "Gerry Weber" machte sein Modegeschäft im Gebäude dicht und zog aus. Ihm folgt die britische Klamottenkette "Superdry", die am Sonntag im Kranzler-Eck ihren "weltweit größten Flagshipstore" eröffnet.

Neuer Geltungsdrang im alten Westen

Damit passt das Haus in den Geltungsdrang der neuen City-West. Die Touristen waren nach dem Mauerfall lieber im Osten unterwegs, die Hipster in Neukölln oder Kreuzberg. Das ändert sich: Überall um den Zoo herum stehen Kräne, Immobilieninvestoren gestalten das Viertel mit ungeheurem Aufwand um. Die Fotogalerie C/O ist ins Amerika-Haus gezogen, das Kaufhaus KaDeWe wird gerade nach den Plänen des Stararchitekten Rem Koolhaas umgebaut. Das "Bikini Berlin" an der Gedächtniskirche ist schon länger ein Einkaufszentrum für Mode und Design. Das sei der Durchbruch gewesen, sagt Christian Tänzler vom Tourismusverband Visit Berlin. Mittlerweile hätten in der City-West Dutzende neue Hotels aufgemacht.