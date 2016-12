Zuletzt ging sie an Edward Snowden, nun zweimal nach Berlin: Die Carl-von-Ossietzky-Medaille ehrt Leute, die sich herausragend für Menschenrechte einsetzen. Am Sonntag wurden der Fotograf Kai Wiedenhöfer und der Verein "SOS Méditerranée" ausgezeichnet.

Die Internationale Liga für Menschenrechte (ILMR) hat den Fotografen Kai Wiedenhöfer und den Berliner Verein "SOS Méditerranée" mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille geehrt. Die Auszeichnungen wurden am Sonntag in der Kreuzberger Heilig-Kreuz-Kirche überreicht.

Die zivile Seenotrettung "SOS Méditerranée" rettete seit Februar mehr als 4.800 Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer. Der Verein wurde im Mai 2015 auf Initiative des Kapitäns Klaus Vogel in Berlin gegründet: Vogel kaufte mit privaten Spenden ein Rettungsschiff, um Schiffbrüchige aufzunehmen und zu versorgen.

Mit einer Spendensumme von rund 270.000 Euro charterte der Verein das 77 Meter lange Fischereischutzboot Aquarius. SOS Méditerranée setze mit seinem Engagement ein humanitäres Zeichen gegen die Abschottungspolitik der EU-Staaten, begründete die Liga ihre Wahl.

Der Dokumentarfotograf Kai Wiedenhöfer fotografiert seit Jahren Krisen- und Kriegsgebiete. Der vielfach ausgezeichnete Wahlberliner studierte Fotografie und Arabisch an der Folkwangschule in Essen und in Damaskus. Sein Werk sei ein Dokument der Grausamkeiten, die durch Mauern, Stacheldraht und Absperrungen verursacht würden, so würdigte es das Kuratorium.