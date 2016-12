In Berlin-Lichtenberg an der Frankfurter Allee in der Nähe des S-Bahnhofs Lichtenberg ist am Samstagnachmittag in einem Dachstuhl Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Wohnung im 4. Stock eines viergeschossigen Wohnhauses. Die Bewohner hätten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher. Verletzt worden sei niemand. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.



In Richtung Innenstadt wurde die Frankfurter Allee gesperrt.