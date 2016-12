Audio: 06.12.2016 | Inforadio | Thomas Rautenberg

Projekt stockt seit Jahren - Aus Schloss Dammsmühle könnte noch was werden

10.12.16 | 16:25 Uhr

Vernagelte Eingänge, leere Fensterhöhlen, verwilderte Gärten: Viele alte Schlösser und Herrenhäuser Brandenburgs verfallen. Thomas Rautenberg hat einen Schlossverwalter getroffen, der sich bemüht, dem Schloss Dammsmühle neues Leben einzuhauchen - bislang vergeblich.

Die letzten zwei Kilometer vom Ortseingang Schönwalde aus geht es auf der Schlossallee – eine kleine Teerstraße – durch den Wald. Sie endet am Schloss Dammsmühle am Ufer des Mühlenbecker Sees, umgeben von scheinbar endlosen Buchenwäldern. Dammsmühle, einst ein Märchenschloss wie aus 1001 Nacht, hat den Traum auf einen Prinzen, der es wieder wachküsst, augenscheinlich aufgegeben: vergitterte Eingänge, leere Fensterhöhlen, abblätternder Putz. Die einzig frischen Farben sind Graffiti, die Jugendliche auf die Fassade gesprüht haben. "Wer hier vorbei geht und mich nicht kennt, schimpft!", sagt Schlossverwalter Gerd Matern. Das alte Schloss und der verwilderte Park gehören einem Privateigentümer aus Niedersachsen. Projektentwickler Matern darf für ihn schalten und walten, um beides wieder flott zu machen.

Schlossverwalter Gerd Mattern

Verblichene Schönheit oder endgültiger Verfall?

Der 53-Jährige schließt die Stahltür am Eingang auf, die Plünderer und Vandalen abhalten soll. Ein eisiger Luftzug kommt aus dem Gemäuer. Das Licht ist diffus, weil auch alle Erdgeschossfenster mit engmaschigen Gittern abgeschottet sind. Nach wenigen Schritten steht man mitten im früheren Ballsaal, wo auch künftig wieder getanzt werden soll – etwa bei Hochzeitsgesellschaften: "Wir haben hier noch das alte, historische Parkett. Und der Tanzsaal mit dem Buffetbereich ist ideal für große Firmenfeiern, Hochzeitsgesellschaften oder andere Jubiläen. Alles mit einem wunderschönen Ausblick zum Schlossgarten." Von der riesigen Freitreppe schwebten die Damen damals in Festkleidung aus den oberen Etagen oder dem Schlossturm herunter. Doch der Zahn der Zeit hat überall genagt. Die Grenze zwischen verblichener Schönheit und dem endgültigen Verfall, so scheint es, ist fließend.



Auf den Traversen im Obergeschoss waren die historischen Fenster des Schlosses gelagert. Wohl gemerkt "waren", denn die Fenster gibt es heute so nicht mehr, erzählt der Schlossverwalter: "Die Leute haben die Fenster genommen und von hier aus hinunter gedeppert. Einfach nur, um zu zerstören."

Verblichene Schönheit oder endgültiger Verfall

Umgeben von scheinbar endlosen Wäldern liegt es in einer verwunschenen Idylle:

Das Schloss Dammsmühle am Ufer des Mühlberger Sees.

Doch schaut man genauer hin, zerfällt das Bild vom Märchenschloss: Zerbrochene Fensterscheiben, ...

... abblätternder Putz und freigelegtes Gemäuer, ...



... zerstörte Amaturen ...



... und Graffiti auf der Fassade. Gerd Matern verwaltet das Schloss für einen Privateigentümer aus Niedersachsen. Ihm wurde aufgetragen Schloss und Park zu sanieren: Die Baugenehmigung hat er bereits beantragt.

Die Geschichte von Dammsmühle beginnt 1755. Damals errichtete Sattlermeister Peter Friedrich Damm ein Landgut an der Wassermühle zwischen Mühlenbeck und Schönwalde.

Ende des 19. Jahrhunderts übernahm dann Adolf Friedrich Wollank das Areal und baute es zu einem Herrensitz mit Schloss und schwimmendem Palast aus.

Schlossverwalter Matern will das Gesamtareal als Hochzeitsschloss mit historischem Park, einer Rosenzucht ...

... und Weinterassen (im Bild) wieder herrichten lassen - ganz wie zu Wollanks Zeiten. Alles soll sich hier ums Brandenburger Landleben drehen, um Obst, Genuss, Freizeit und Erholung.

Schlossverwalter Gerd Matern glaubt fest an eine Zukunft von Dammsmühle und dass sich seine Pläne realisieren lassen.





















Bewegte Geschichte des alten Schlosses

Die Geschichte von Dammsmühle beginnt im Jahr 1755. Damals errichtete Sattlermeister Peter Friedrich Damm ein Landgut an der Wassermühle zwischen Mühlenbeck und Schönwalde. Ende des 19. Jahrhunderts übernahm dann Adolf Friedrich Wollank das Areal und baute es zu einem Herrensitz mit Schloss und schwimmendem Palast aus.



In Scharen kamen die jungen Damen aus Berlin, um in Dammsmühle zu feiern. Später kaufte der englische Industrielle Harry Hurt das Anwesen. Mit dem Machtantritt der Nazis übernahm Himmlers SS das Schloss. Später wurde es ein Lazarett, bis Mitte der 1950er-Jahre Stasi-Chef Erich Mielke mit seinen Leuten einzog.



Anfang der 1990er-Jahre zeigte sich Dammsmühle noch einmal von seiner schönsten Seite: als Drehort für die Fernsehserie "Haus am See". Danach fiel das Anwesen in einen Dornröschenschlaf, der bis heute anhält. Aber nicht mehr lange, sagt Projektentwickler Matern, die Baugenehmigung für die Schloss- und Parksanierung sei eingereicht: "Auf Grund des heutigen Abarbeitungsstandes und der Diskussion rechnen wir im Dezember oder Anfang Januar mit der Baugenehmigung." Sobald die Genehmigung da ist, darf das Schloss umgebaut und saniert werden.

"Viele Köche verderben den Brei!"

Gerd Matern will das Gesamtareal als ein "Schaufenster Brandenburgs" wiederbeleben: mit Hochzeitsschloss, mit historischem Park, mit einer Rosenzucht und nachempfundenen Weinterrassen – ganz wie zu Wollanks Zeiten. Alles soll sich um das Brandenburger Landleben drehen, um Obst, Genuss, Freizeit und Erholung.



Dennoch kommt das Projekt seit Jahren nicht von der Stelle. Matern hat dafür eine einfache Erklärung: "Das Schloss und die Parkanlage stehen unter Denkmalschutz. Wir haben nebenan ein Naturschutz- und ein Landschaftsschutzgebiet mit einem Gewässer, das auch noch in einen anderen Landkreis hineinfließt. Und wir haben zu wenige Parkplätze. Und das ist dann ein Konglomerat, in dem dann plötzlich vierzehn, fünfzehn Ansprechpartner in einem großen Kreis sind und da sage ich nichts Neues: Viele Köche verderben den Brei!"

Wenn alle an einem Strang ziehen ....

Matern darf dem Wildwuchs zu Leibe rücken, das haben die Denkmalschützer gerade entschieden. Einem Sanierungsbeginn im kommenden Jahr steht formal also nichts mehr im Wege. Hildegard Vera Kaethner von der Gesellschaft für Kulturgüter in Brandenburg kennt Dammsmühle gut. Das verfallene Schloss sei ein Paradebeispiel für den Umgang mit Denkmälern: "Erstens gibt es in Brandenburg keinen Denkmalsfonds. Seit 2004 gibt es keine nennenswerten Gelder mehr dafür. Zum anderen bluten die Behörden, also auch das Landesdenkmalamt sowie die Unteren Denkmalschutzbehörden personalmäßig aus." Schlossverwalter Gerd Matern glaubt dennoch fest an eine Zukunft von Dammsmühle: "Wir haben hier eine wahnsinnig positive Ausgangslage und wenn alle an einem Strang ziehen, dann können wir das auch schaffen." Sagt es und schließt die schwere Metalltür am Schloss wieder zu. Für wie lange, vermag keiner zu sagen.