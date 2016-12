Seit Anfang August hat die Deutsche Bahn in drei Berliner Bahhöfen sogenannte Bodycams getestet. Anscheinend erfolgreich: In 3.500 Einsatzstunden habe es keine Angriffe auf die Sicherheitsmitarbeiter gegeben. Jetzt sollen die Körperkameras bundesweit eingesetzt werden.

Die Deutsche Bahn will ab dem kommenden Frühjahr bundesweit Sicherheitskräfte mit Körperkameras ausrüsten und diese auch in Zügen einsetzen. Vor allem an stark frequentierten Bahnhöfen, bei reisenden Fußball-Fans sowie Volksfesten und Großveranstaltungen sollen die Kameras zum Einsatz kommen, teilte der Konzern am Sonntag in Berlin mit. Bestärkt fühlt sich die Bahn durch den Abschreckungserfolg während einer Pilotphase an drei Berliner Bahnhöfen.