Berlin gelassen nach dem Anschlag am Breitscheidplatz

Statements in sozialen Netzwerken

Zwölf Menschen starben am Montag, als ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt raste. Doch Berlin wirkt so, als sei es nur kurz gestolpert - weiter geht's. Entsprechende Posts zur Gelassenheit der Stadt bekommen zehntausende Likes. Von Anke Fink