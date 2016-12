Drei Autos sind in der Nacht auf Freitag in Berlin-Friedrichshain vollständig ausgebrannt. Ein viertes Auto wurde durch Feuer beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag dem rbb sagte, flog zunächst mutmaßlich eine Rakete durch die Scheibe eines Car-Sharing-Elektroautos. Die Flammen erfassten anschließend drei weitere Fahrzeuge in der Rigaer Straße. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache sei noch unbekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, schloss einen politischen Hintergrund zunächst aber aus. Das gilt auch im Fall der drei Fahrzeuge, die in der Nacht zum Donnerstag in Prenzlauer Berg in Flammen standen, knapp einen Kilometer von der Rigaer Straße entfernt.