Drei falsche Polizisten sind nach einer Verfolgungsjagd in Berlin-Mitte festgenommen worden. Sie waren von Polizeibeamten am Donnerstagabend in der Friedrichstraße beobachtet worden, wie sie vorgeblich die Taschen von zwei Touristen kontrollierten.

Die beiden flüchteten mit einem Auto, wurden dabei aber von den Beamten verfolgt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die drei 36, 40 und 41 Jahre alten Männer wurden schließlich an der Tucholskystraße festgenommen. Bei ihnen wurden etwa 400 Euro beschlagnahmt. Ob sie das Geld den Touristen gestohlen haben, wird noch ermittelt. Gegen den 36-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Die Touristen konnten bisher nicht ermittelt werden.