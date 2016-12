Bürgermeisterwahl in Guben war gültig

Der gewählte Bürgermeister ist ein verurteilter Straftäter, und auch was die Wahl selbst angeht, kehrt in Guben seit langem keine Ruhe ein. Seit Mittwochabend ist zumindest klar: Neuwahlen wird es so schnell nicht geben. Denn die Stadtverordneten erklärten die Bürgermeisterwahl für gültig.