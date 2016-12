DWD warnt vor Glatteis in Berlin und Brandenburg

Noch bis in den Vormittag hinein kann es gefährlich glatt werden: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierender Glätte in Berlin und Brandenburg. Nur ein einziger Landkreis ist von der Warnung ausgenommen.

Der Deutsche Wetterdienst, DWD, hat am Dienstag vor Glatteis und gefrierendem Regen in Berlin und weiten Teilen Brandenburgs gewarnt.



Sprühregen könne auf dem kalten Boden sofort gefrieren und für spiegelglatte Straßen und Gehwege sorgen, sagte ein Meteorologe des DWD in Potsdam.



Betroffen seien Berlin sowie alle Landkreise Brandenburgs außer Ostprignitz-Ruppin. Autofahrer sollten vorsichtig fahren oder ihren Wagen gleich stehen lassen.



Die Warnung gilt zunächst bis 10 Uhr.