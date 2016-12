Dass es schnell wächst und schwerer wird, hat das kleine Eisbär-Junge seiner Mutter Tonja und ihrer Milch mit einem Fettgehalt von 30 Prozent zu verdanken. Tonja säugt ihr Baby etwa alle zwei Stunden, teilte der Tierpark am Freitag mit. Seit einigen Tagen können die Pfleger beobachten, dass der kleine Bär beginnt, mit den Augen zu blinzeln. Ähnlich wie menschliche Säuglinge kann er aber noch wenig sehen. Der Geruchssinn ist allerdings von Anfang an sehr gut entwickelt. Dank ihm findet das Bärchen die Zitzen der Mutter.

Das Eisbär-Baby aus dem Berliner Tierpark wird am Samstag einen Monat alt. Seit seiner Geburt hat es sich gut entwickelt, wie neue Fotos zeigen. Inzwischen dürfte der Babybär etwa drei Kilo wiegen - bei der Geburt am 3. November 2016 waren es gerade mal 600 Gramm.

Zwei Pfleger betreten dem Tierpark zufolge täglich den Eisbärenstall, aber nicht die Wurfbox, weil die Familie noch Ruhe braucht. Mutter Tonja bekommt jeden Tag Möhren und Äpfel. In ein bis zwei Monaten gebe es einen Tierarzt-Check, sagte Tierparkdirektor Andreas Knieriem: "Da werde ich höchstwahrscheinlich das Eisbären-Jungtier endlich einmal live sehen."



Eisbärin Tonja hatte am 3. November Zwillinge zur Welt gebracht. Eines der Jungtiere starb aber schon in der ersten Lebenswoche. Es ist der erste Eisbärennachwuchs nach 22 Jahren im Tierpark.