Das Feuer war am Samstag gegen 17.30 Uhr in einer Halle der Kunststofffabrik ausgebrochen, in der Einweg-Geschirr aus Plastik hergestellt wird.

Nach dem Fabrikbrand in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind am Montag die Ermittlungen zur Ursache angelaufen. Die Kriminaltechniker konnten erst jetzt mit ihren Untersuchungen beginnen, weil sich die Löscharbeiten bis Sonntag hingezogen hatten.

Die Feuerwehr musste die Halle kontrolliert abbrennen lassen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf über eine Million Euro geschätzt.

Die etwa 100 Beschäftigten müssen sich nach Angaben der Firmenleitung keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Geschäftsführer Götz Illner sagte dem rbb, man hoffe, noch in dieser Woche die Produktion wieder aufnehmen zu können. "Wir arbeiten aktuell schon weiter. Wir haben das Glück gehabt, dass das benachbarte Lager und die benachbarte Produktionshalle durch die Brandschutzwände so geschützt wurden, dass hier keine größeren Schäden entstanden sind", so Illner. Außerdem habe man mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten begonnen.



"An der Brandstelle selbst müssen wir natürlich noch die Untersuchungen der Polizei abwarten. Aber wir bereiten alles für die Produktion vor", so der Geschäftsführer weiter.