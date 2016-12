BVG, S-Bahn, Deutsche Bahn - Das müssen Sie zum Fahrplanwechsel wissen

09.12.16 | 14:09 Uhr

Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember bringt jede Menge Neuerungen im Nah- und Fernverkehr in Berlin und Brandenburg: Der U-Bahn-Takt wird enger, ebenso das Busnetz in der Mark. Die Bahn verspricht Wlan in der zweiten Klasse - und höhere Preise.

Wer in der kommenden Woche von der Weihnachtsfeier mit der U-Bahn nach Hause fährt, könnte es schneller ins Bett schaffen als bisher: Denn künftig sollen die Züge in Berlin am späten Abend und am frühen Morgen häufiger fahren. Mit dem Fahrplanwechsel ab dem 11. Dezember will die BVG sicherstellen, dass wochentags von der ersten bis zur letzten Betriebsfahrt die U-Bahnen mindestens alle zehn Minuten fahren - statt bisher alle 15 bis 20 Minuten. Ausnahmen gibt es auf Teilstücken der Linien U1, U3 und U6, so die BVG. In den Wochenendnächten gilt auf allen Linien weiterhin ein 15-Minuten-Takt.

Eine dichtere Taktung soll es ab dem 3. Advent zudem auf der Straßenbahnlinie M4 geben, die als am stärksten genutzte Tram Berlins gilt. Zwischen Falkenberg/Hohenschönhausen, Zingster Straße und dem S-Bahnhof Hackescher Markt soll sie unter der Woche künftig häufiger fahren: bis 20 Uhr alle drei bis vier Minuten, danach alle fünf bis sieben Minuten. Im Busnetz gibt es ab Sonntag ebenfalls einige Neuerungen: So sollen etwa längere Betriebszeiten der Expressbusse im Süden die Berliner schneller von A nach B bringen. Dichtere Taktungen, bis zu zwei Stunden längere Abfahrtszeiten und das Aussetzen einiger Ferienfahrpläne sollen beispielsweise die Infrastruktur im Nahverkehr in Zehlendorf und Lichterfelde verbessern.

Regionalbahnsteig in Griebnitzsee fertig

Auch in Brandenburgs Nahverkehr tut sich mit dem Fahrplanwechsel etwas: Ein Halbstunden-Takt soll Potsdams Universitätsstandorte Griebnitzsee, Neues Palais und Golm besser miteinander verbinden – ermöglicht durch die Fertigstellung des zweiten Regionalbahnsteigs in Potsdam-Griebnitzsee. Gleichzeitig können dadurch auch die Züge der RB21 und RB22 von Berlin-Friedrichstraße beginnend am Griebnitzsee halten. Allerdings entfällt aus "betrieblichen Gründen", so der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, damit auch für Züge nach Wustermark/Königs Wusterhausen der Halt in Wannsee und für Züge nach Golm der Halt in Charlottenburg. In der Gegenrichtung nach Friedrichstraße soll es jedoch keine Änderungen geben. Das Busnetz in Brandenburg wird ab dem 11. Dezember auch einigen Neuerungen unterzogen. So startet im Landkreis Potsdam-Mittelmark eine neue Plus-Bus-Linie zwischen Bad Belzig, Niemegk und Treuenbrietzen. Durch zeitliche Abstimmung mit Anschlusszügen, einen klaren Stundentakt und einfachere Umsteigemöglichkeiten soll sich die Mobilität der Fahrgäste verbessern.

WLAN im ICE und höhere Preise

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn wird das Angebot mit dem Fahrplanwechsel ebenfalls angepasst. Eine Direktverbindung per ICE soll es künftig wieder zwischen Berlin und Kiel geben. Auch von Jena aus können Frühaufsteher nun mit dem ICE in die Haupstadt fahren. Zwischen Berlin und Köln sollen zudem täglich nächtliche IC-Züge fahren. Und: Was bislang nur Fahrgästen der 1. Klasse vergönnt war, soll nun auch in der 2. Klasse kostenlos zum Service dazugehören: WLAN im ICE. Mit einem Datenvolumen von 200 Megabyte pro Tag lassen sich zwar keine längeren Videos streamen. Aber E-Mails versenden und empfangen, chatten und surfen wird damit auch in der Bahn möglich. Gleichzeitig fordert die Deutsche Bahn mit dem Fahrplanwechsel auch höhere Preise von seinen Kunden: Tickets mit Flextarif kosten dann 1,9 Prozent mehr, die Preise für Streckenzeitkarten steigen um 3,9 Prozent. Wer sein Ticket stornieren will, zahlt künftig 19 statt 17,50 Euro.