Im Keller des sanierten Bettenhauses der Charité in Berlin-Mitte hat es gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer rasch löschen können, sagte ein Sprecher am Montagnachmittag. Verletzte gab es nicht.

Reste von Baumaterialien der gerade erst abgeschlossenen Sanierung seien in Brand geraten, hieß es. Die Feuerwehr war mit bis zu 40 Einsatzkräften vor Ort und am Nachmittag noch mit der Lüftung der Räumung beschäftigt. Das Bettenhaus war in den vergangenen drei Jahren modernisiert und Ende November wieder der Uniklinik übergeben worden.