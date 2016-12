An dem Freitagnachmittag herrschte dichter Nebel in Berlin, als eine Maschine aus Minsk zum Landeanflug auf den Flughafen Schönefeld ansetzte. Das Flugzeug war zuvor über Prag umgeleitet worden und hatte bereits mehrere Stunden Verspätung. In dieser Situation kam es zu einem verhängnisvollen menschlichen Versagen - und dem zweitschwersten Flugzeugunglück auf deutschem Staatsgebiet.



Am 12. Dezember 1986, vor genau 30 Jahren, stürzte der Aeroflot-Flug 892 beim Landeanflug in Berlin-Bohnsdorf ab. 72 Menschen starben, darunter 20 Schüler einer Klassenfahrt, nur sieben Schüler überlebten. An Bord waren insgesamt 82 Menschen.



Das Flugzeug – eine Tupolew 134 – wurde im Landeanflug von den Bäumen aufgerissen und schleuderte in ein Waldstück. Nach dem Absturz explodierten die Triebwerke. Ein Augenzeuge berichtet: "Die Flammen standen etwa 10 bis 15 Meter hoch" (mehr Augenzeugeberichte im Video). Nur eine Flugkatastrophe hatte noch verheerendere Folgen: Bei einem Absturz in Königs Wusterhausen 1972 starben 156 Menschen.