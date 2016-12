Wer am späten Vormittag im Treppenhaus ganz still ist, kann von einem der oberen Decks der "Polarstern" leise Weihnachtslieder hören. Im blauen Salon probt der kleine freiwillige Chor aus Wissenschaftlern und Crewmitgliedern im Schein elektrischer Kerzen die Klassiker. Dabei gibt es einige Stolpersteine. Wie war noch mal der Text der zweiten Strophe von "Bald nun ist Weihnachtszeit"? Wie geht die Melodie nach den ersten beiden Zeilen weiter? Nach und nach kommen die Erinnerungen zurück. Manche haben seit der Kindheit kein Weihnachtslied mehr gesungen.

Thomas Wunderlich bekommt davon auf der Brücke gerade nichts mit. Der Kapitän und sein Team sind damit beschäftigt, den Eisbrecher zur nächsten wissenschaftlichen Station zu bringen. An vorher festgelegten Koordinaten auf dem offenen Meer hält die "Polarstern" jeden Tag für eine Weile an. Kurz vor einem beeindruckenden Tafeleisberg kommt das Forschungsschiff diesmal zum Stehen.

Jetzt entnehmen die Wissenschaftler Wasserproben, verankern Messgeräte oder suchen mit Netzen nach Kleinstlebewesen. Sobald das Schiff sich wieder in Bewegung setzt, analysieren sie die neuen Daten. Die Expedition hat das Ziel, der Erforschung des Klimawandels einige wichtige Puzzleteile hinzuzufügen. In der Zeit um Weihnachten bleibt so an Bord nicht viel Zeit für Besinnlichkeit.