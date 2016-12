Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche wird die Party unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. "Wir werden die Anzahl der Beamten noch einmal deutlich steigern", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das Sicherheitskonzept sehe den Einsatz von 1.700 Polizisten und 700 weiteren Sicherheitskräften vor.

Die Feuerwehr plant rund 1.500 Helfer ein - so viele wie im Vorjahr, weil sie eigenen Angaben zufolge schlicht nicht mehr Leute hat. Die Zufahrten zum Festgelände sollen mit Betonpollern gesichert werden - Rettungsfahrzeuge können durch. Bei der Meldung eines Unfalls sollten Zeugen Einsatzkräften die Nummer der nächstgelegenen Laterne auf der Feier-Meile nennen. Die Schilder hängen gut sichtbar an den Masten.



Schon seit Montag ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule geschlossen - auch für Fußgänger. Die Partymeile ist eingezäunt und bewacht - an allen Eingängen wird es Kontrollen geben.