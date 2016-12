Wie jedes Jahr um die Weihnachtszeit begab es sich, dass der Sänger Frank Zander den Obdachlosen und Bedürftigen von Berlin eine warme Mahlzeit zubereiten wollte. Er lud daher 3.000 von ihnen zum gemeinsamen Diner nach Neukölln, wo sich die auserwählten Gäste am Montagabend in seinem Schloss, dem Hotel Estrel, einfinden sollten, um sich von prominenten Servierkräften bedienen zu lassen.

Doch die Einladung stand unter keinem guten Stern. Denn der wohltätige Sänger hatte nicht mit dem Prinz aus der Nachbarschaft gerechnet, seines Zeichens Manager der "Fantastischen Vier". Bär Läsker, so überliefern es die Nachrichtenboten, hatte schon vor vielen Jahren dem Verzehr von getöteten Lebewesen abgeschworen. Er erkannte in dem Umstand, dass für seine Mahlzeiten Tiere sterben mussten, eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit. Von dieser Ungerechtigkeit wollte er fortan auch seine Mitmenschen überzeugen.

Es ergab sich sogleich eine heftige Diskussion, die die Nachrichtenboten des Landes tagelang beschäftigte. Auch die anderen Bewohner der Stadt beteiligten sich zahlreich an den Gesprächen in den elektronischen Medien. Gans oder lieber gar nicht? geriet zur öffentlichen Glaubensfrage.

Doch der versöhnende Geist von Weihnachten ließ nicht lange auf sich warten. Mit vom Schreiben erhitzten Gemütern erblickten die Berliner am Freitagvormittag zwei neue Einträge in den elektronischen Tagebüchern ihrer beiden wahren Helden. "Ich entschuldige mich natürlich in aller Form bei Dir, lieber Frank Zander, für den offensichtlich etwas zu impulsiven Ton, der für so viel Aufregung gesorgt hat", war bei Bär Läsker zu lesen. An die Botschaft angeschlossen war ein Friedensangebot: Man könne ja auch gemeinsam das nächste Weihnachtsessen ausrichten, ganz ohne Beef. Da ließ auch Frank Zander ab von Streit und Zwietracht, und gemahnte selbst die Nachrichtenboten daran: "In der veganen Diskussion mit Herrn 'Bär' Läsker ist alles gesagt, alles gefilmt, alles geschrieben - Schluß aus Ende - Banane."

Und wenn sie nicht inzwischen anderswo eingeladen sind, dann essen am 19. Dezember 3.000 Bedürftige glücklich ihre Weihnachtsgans.