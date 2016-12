Inforadio-Interview | 19.12.2016 | Leon Stebe im Gespräch mit Frank Zander

Interview | Frank Zander über Kritik am Gänse-Essen für Obdachlose - Fröhlich sein, Gutes tun - und Veganer vegan sein lassen

19.12.16 | 13:08 Uhr

Für 3.000 Obdachlose und andere Bedürftige wird im Berliner Estrel-Hotel am Montag wieder der Tisch gedeckt: Zum 22. Mal lädt der Entertainer Frank Zander zum weihnachtlichen Gänse-Festmahl. Ein Gespräch über Mitgefühl, digitale Überforderung - und vegane Supernörgler aus Stuttgart.

rbb: Herr Zander, freuen Sie sich auf das 22. Weihnachtsessen, das Sie für Obdachlose im Berliner Estrel Convention Center in Neukölln ausrichten?

Frank Zander: Ja. Das ist das eigentliche Weihnachten: Ich stehe am Anfang am Tor und begrüße die Herrschaften - erstmal kommen etwa 30 Gehbehinderte und Menschen in Rollstühlen - und in deren Gesichter zu gucken, das ist für mich Weihnachten. Ich sage nur "Herzlich willkommen", und die Leute öffnen sich plötzlich. "Ach Mensch, Herr Zander" sagen sie und umarmen mich. Das ist wirklich ein Gefühl von Weihnachten. Ein bisschen was abgeben, wenn es einem selbst gut geht, das ist unser Credo.

Frank Zanders Sohn Marcus (links) organisiert die Logistik des Festmahls - und wählt die prominenten Helfer aus.

Es ist ja so, dass auch Prominente die Schürze anziehen und die Teller zu den Obdachlosen und Bedürftigen bringen. Stimmt es, dass Sie auch sehr darauf achten, dass nicht jeder Prominente einfach so mitmachen kann, dass die Einstellung stimmt?

Richtig. Für die Einstellung "roter Teppich und glanzvolle Dinge" gibt es die Goldene Gans [gemeint ist vermutlich der Medienpreis Goldene Henne, Anm. d. Red.] und die Bambi-Verleihung. Aber bei uns - mein Sohn, muss ich sagen - wir sortieren wohl … Ich freue mich, dass dieses Mal der Regierende Bürgermeister Michael Müller dabei ist, Dr. Gregor Gysi, Dietmar Woidke, Jeannette Biedermann, Marianne Rosenberg, Frank Schöbel, Ulli Wegner mit seinen Leuten, Axel Schulz… Es ist eine Riesenliste, und die wissen alle, um was es geht. Das ist wichtig.

Ärgern Sie sich eigentlich, dass es auch bei einer solchen Aktion Nörgler gibt, die sagen: "Das ist nur eine symbolhafte Veranstaltung" oder "Warum müssen 3.000 Gänse sterben - es geht ja auch anders" (Kritik des Fanta-4-Managers, der ein veganes Restaurant in Stuttgart betreibt)?

Ja …(lacht) … Ich habe mitgekriegt, dass ein Supernörgler - aus Stuttgart auch noch! (lacht) … Ich meine: Stuttgart geht es sehr gut, ich will nicht mobben… Ich sehe hier "vegan, vegetarisch" in Stuttgart, dieses Restaurant in Stuttgart hat ein Herz für Tiere… Ey, Leute, bei aller Liebe: Wir sind in einer Großstadt hier in Berlin, sehr viele Leute frieren und hungern hier, es gibt sehr viel mehr Arme als in Stuttgart. Man muss Dinge unterscheiden können. Ich komme wirklich aus Neukölln… Bei aller Liebe, ick bin zu sehr Berliner, dass ich sage: Was für ein Schwachsinn. Erstmal machen, und wenn er das macht in Stuttgart, dann meine Hochachtung. Aber bitte nicht jetzt hier rumhetzen, kurz vor Weihnachten, wo wir die Nase von der Arbeit und anderem voll haben.

Es wird ja gerade auch viel über den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert. Haben Sie in den vergangenen 20 Jahren auch festgestellt, dass es in unserer Gesellschaft tatsächlich rauer zugeht?

Ja genau. Da haben wir alle selbst Schuld dran. Es ist das Handy, das iPad, die schnelle Kommunikationsmöglichkeit. Wir stumpfen langsam ab. Wir haben einen Input an Dingen, die wir nicht verkraften können. Wir sind überfordert. Ich muss ja auch dauernd mein Handy nehmen und kieken, was WhatsApp macht. Mich kann man da nicht ausklammern. Wer sich zurücklehnen kann, ist Mister Zuckerberg [Facebook-Chef] und jemand von Google. Die sagen: So, das haben wir jetzt in der Welt verstreut, die sollen sehen, wie sie damit klar kommen…

Haben wir dadurch, dass wir momentan von vielen Dingen abgelenkt werden, auch verlernt zu helfen?

Ich glaube schon. Ich sage immer wieder: Ey Leute, Weihnachten ist ein christliches Fest. Haben wir vor lauter Handy-Kurverei und Riesenkaufhäusern vergessen, dass wir einen letzten Hauch von einem christlichen Gedanken haben müssen, um anderen zu helfen? Ich bin wirklich kein Heiliger, und ich gehe gerne auf Partys. Aber mir macht das schon Sorgen. Ich werde im nächsten Jahr 75, und ein kleiner Hauch von Weisheit kommt auf mich zu. Das Interview führte Leon Stebe, rbb-Inforadio

