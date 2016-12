Frau in den Rücken getreten - Polizei veröffentlicht Video nach Angriff im U-Bahnhof

08.12.16 | 17:15 Uhr

Ein Mann tritt einer Frau in einer Berliner U-Bahn-Station gezielt in den Rücken, sie stürzt mehrere Stufen hinab. Diese Szene wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nun veröffentlicht die Polizei das Video - nachdem es Kritik gegeben hatte.

Im Fall des brutalen Angriffs auf eine junge Frau in einem U-Bahnhof im Berliner Bezirk Neukölln sucht die Polizei mit einem Video des Vorfalls nach dem Täter und nach Zeugen. Die Behörde veröffentlichte die Aufzeichnung einer Überwachungskamera am Donnerstag im Internet. Bereits am Mittwoch hatte die "Bild"-Zeitung die Tat vom 27. Oktober mit einer solchen Videosequenz bekannt gemacht. Die Tat soll sich laut Polizei kurz nach Mitternacht ereignet haben. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Gesuchte einer 26-Jährigen auf einer Treppe des U-Bahnhofs Hermannstraße unvermittelt in den Rücken tritt. Die Frau stürzte mehrere Stufen hinab und wurde später ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Täter beobachtete den Sturz, zog an seiner Zigarette und ging zusammen mit seinen drei Begleitern weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit der Tat, die sich bereits am 27. Oktober ereignete.

Forderung nach sofortiger Veröffentlichung des Videos

Bislang hatten sie aber keine Aufnahmen zur öffentlichen Suche nach dem Täter und seinen Begleitern genutzt. Am Mittwoch war gefordert worden, dass dies in solchen Fällen sofort geschehen solle. So hatte etwa die Neuköllner CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Schwarzer von einer "widerlichen Tat" gesprochen und gefordert, in solchen Fällen müsse die Öffentlichkeitsfahndung sofort beginnen können. Laut Polizei ist dieses Mittel aber immer das letzte, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Daher veröffentlichen die Ermittler meist erst mehrere Wochen oder Monate nach Taten Bilder oder Videos davon. Die Entscheidung darübert trifft jeweils ein Richter oder ein Staatsanwalt.

Nach dem Tritt des Täters stürzte die Frau nach vorn und landete mit Kopf und Oberkörper auf dem Treppenabsatz. Nach Informationen des rbb brach sie sich dabei einen Arm. Die BVG hatte dem rbb am Mittwoch gesagt, man habe nach dem Vorfall eine Anfrage der Polizei erhalten und daraufhin das Videomaterial zur Verfügung gestellt.

AfD-Politiker U-Bahn-Treppe hinunter gestoßen

Erst Ende November hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben: Beim Verlassen einer Veranstaltung im Rathaus Berlin-Mitte wurde der AfD-Bezirksverordnete Clemens Torno die Treppe zur U-Bahn-Station hinunter gestoßen. Er zog sich bei dem Sturz einen doppelten Bänderriss zu. Torno wollte nach eigenen Angaben gerade die Treppe zur U-Bahn hinunter gehen, als ein Angreifer von hinten angelaufen kam. "Er hat mich mit vollem Körpereinsatz angerempelt." Da der Angreifer danach aber nicht in die U-Bahn-Station hineingelaufen sei, geht Torno von einem gezielten Angriff aus. Er könnte in Zusammenhang mit einer damals bevorstehenden Gerichtsverhandlung passiert sein, mutmaßte der AfD-Politiker. In dem Prozess sollte es um Vorwürfe gehen, Torno hätte Grüne als "Kinderficker" und "Linksfaschisten" bezeichnet. Torno betonte, er habe lediglich letzteren Begriff verwendet.

Zahl der Übergriffe auf Bahnhöfen rückläufig

Insgesamt ist die Zahl der Übergriffe auf Berliner Bahnhöfen rückläufig. Gab es im Jahr 2008 noch 2.743 Körperverletzungen, waren es im vergangenen Jahr knapp 2.300. Das Gefühl der Sicherheit spiegelt das aber nicht wieder, sagen Experten.