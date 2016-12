In der Nacht zum Mittwoch haben in Berlin-Wedding fünf geparkte Autos gebrannt.



Beschädigt wurde bei dem Vorfall in der Ofener Straße auch ein Stromkasten, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Hintergründe des Vorfalls und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.