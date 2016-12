Auto fällt am Alex in den Autotunnel

In den Autotunnel der Grunerstraße am Alex ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto gestürzt. Das Auto war oberhalb des Tunnels von der Straße abgekommen und hatte das Geländer durchbrochen. Die beiden Insassen wurden verletzt geborgen.

Beim Sturz eines Autos in den Tunnel der Grunerstraße in Berlin-Mitte sind zwei Menschen verletzt worden.



Das Fahrzeug durchbrach nach Angaben der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen das massive Eisengeländer oberhalb des Tunnels unter dem Alexanderplatz und stürzte dann rund vier Meter in die Tiefe. Die beiden Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus.



Der Tunnel war nach Angaben der Polizei bis zur Bergung des Fahrzeugs für mehrere Stunden gesperrt und wurde dann am Morgen wieder freigegeben. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst ungeklärt.