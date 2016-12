Svetoslav S., ein 27-jähriger Bulgare, wird per Haftbefehl gesucht, weil er Ende Oktober einer jungen Frau auf einer Treppe am U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln brutal in den Rücken getreten haben soll. Doch der Mann könnte sich ins Ausland abgesetzt haben.

Im Fall der brutalen Attacke auf eine Frau in der Berliner U-Bahn vom Oktober hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Bei dem so genannten U-Bahn-Treter und mutmaßlichen Hauptverdächtigen handle es sich um einen Bulgaren namens Svetoslav S., teilte der Sprecher der Behörde, Martin Steltner, am Donnerstag mit. Demnach ist der 27-Jährige abgetaucht, Medienberichten zufolge womöglich ins Ausland.

Nach Angaben der bulgarischen Polizei soll sich der Gesuchte jedoch nicht in Bulgarien aufhalten. "Es gibt keine Information, dass die Bulgaren aus der Videoaufzeichnung (...) sich in Bulgarien befinden", sagte der Chef der bulgarischen Polizei, Hristo Tersijski, am Donnerstag dem Staatsradio in Sofia. Die bulgarische Polizei arbeite in dem Fall bereits mit Deutschland zusammen, sagte Tersijski weiter. Bulgarien habe aber noch keinen europäischen Haftbefehl erhalten - deswegen werde dort auch nicht gefahndet.