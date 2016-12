Interview | Heidi Hetzers letzte Tage in Afrika - "Ich habe immer solch einen Dusel"

Sie hat einen Finger verloren, erkrankte und wurde beklaut: Die 79-jährige Ralleyfahrerin Heidi Hetzer aus Berlin ist seit zweieinhalb Jahren auf ihrer Weltrundfahrt. Den Jahreswechsel verbringt sie noch im südlichen Afrika. Dann geht's weiter - Richtung Heimat.



rbb|24: Frau Hetzer, wo treffen wir Sie gerade an?

Heidi Hetzer: Ich bin in Jeffreys Bay, das ist an der Garden Route in Südafrika. Die kennt eigentlich jeder. Das ist eine schöne Straße zwischen Kapstadt und Port Elizabeth, wo praktisch ein Strand neben dem anderen ist.

Zur Person Ein Berliner Original - Heidi Hetzer Die Ralleyfahrerin Heidi Hetzer, die im kommenden Juni ihren 80. Geburstag feiert, ist seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Oldtimer "Hudo" auf Weltrundfahrt. Derzeit befindet sie sich im südlichen Afrika. Ihre nächste Station ist Europa.



Bei Ihnen ist es warm und sonnig – in Europa ist es kalt und in jeder Hinsicht ungemütlich – wollen sie überhaupt zurück?

Nein! Ich habe gerade gar keine Lust. Deshalb habe ich ja auch entschieden, Weihnachten nicht nach Hause zu kommen. Dieses Wetter mögen wir ja alle nicht. Da habe ich gedacht, ich überwintere - und das ist gut so. Hier sind nämlich jeden Tag 30 Grad und manchmal ist es sogar ein bisschen zu warm. Gerade im Auto, wenn ich fahre. Da kommt die Motorwärme noch hoch in den Innenraum und ich habe ja keine Klimaanlage. Ich kann nur vorne das Fenster ausstellen – aber von da kommt ja auch nur warme Luft (lacht).



Sie sind seit August im südlichen Afrika unterwegs. Ist Ihnen schon ein Wildtier zu nahe getreten?

Nein. Denn man darf ja aus dem Auto nicht aussteigen. Ich habe es zwar öfter gemacht, doch ich wurde sofort von anderen ausgeschimpft. Sie sagen, es sei zu gefährlich, auch wenn man kein Tier sieht, weil sie eben doch schneller sind als wir. Es stehen in den Parks auch überall Schilder.

Und Ihr Oldtimer Hudo ist auch unversehrt?

Ja. Es laufen zwar oft Tiere über die Straße, aber da fährt man eben vorausschauend. Man weiß ja: Wo eins kommt, kommen oft noch mehrere.

Sie brausen jetzt seit Monaten mit ihrem Hudo durch Südafrika, haben Sie eigentlich schon einen Strafzettel bekommen?

Nein, denn hier steht ja überall 120. Und mein Auto fährt nur 100 Stundenkilometer (lacht). Dazu bin ich also viel zu langsam.

Wie reagiert man in Afrika auf Hudo und Sie?

Ich werde oft angehalten, weil die Menschen das Auto anschauen und sich mit ihm fotografieren lassen wollen. Meine Autogrammkarten sind Gold wert, die will jeder haben. Da sind auf der Vorderseite das Auto und ich abgebildet. Auch die Vorbeifahrenden hupen, geben Blinklicht und winken alle. Ich komme mir vor, als sei ich eins dieser ausgestopften Tiere. An einer Stelle habe ich große Augen gemacht, weil ein Elefant da stand – aber alle Leute in dem Auto daneben fotografierten nur mich. Der Elefant hat sie gar nicht interessiert.

Sie und Hudo sind ja ohne Beifahrer unterwegs – fühlen Sie sich sicher?

Ich war ja drei Monate in Kapstadt und habe auf meinen Motor gewartet. Das heißt, da habe ich gar nichts gesehen. Denn Kapstadt ist wie Europa. Ich war enttäuscht! Es war schön dort zu leben, aber es war eben überhaupt nicht wie in Afrika. Als ich dann in den Norden fuhr, Richtung Namibia, hat es mir richtig gut gefallen. Wenn man den Caprivi-Strip fährt, also einen 600 Kilometer langen Streifen, der von der West- zur Ostküste führt, sieht man viele Hütten rechts und links und da wohnen die Armen. Aber Sie glauben gar nicht, wie gut und fein die Menschen da angezogen sind.

Ist Ihnen bisher also kein Ungemach geschehen?

Mir persönlich ist nur eine Kette vom Hals gerissen worden. Und dann ist vor ein paar Tagen mein Auto ausgeraubt worden. Es stand vor einem Restaurant, in dem ich mit Freunden Spaghetti gegessen habe. Das war ein ganz ordentlicher Ort, doch weil Nationalfeiertag war, kamen da auch Menschen aus anderen Gegenden. Die waren betrunken und da ist es halt passiert. Sie haben den ganzen Innenraum, in dem lauter Säckchen und Päckchen waren, ausgeräumt. Mein Glück war nur – wieder einmal, ich habe immer solch einen Dusel – dass zwei der gestohlenen Taschen auf der anderen Straßenseite standen. Darin waren genau die wichtigen Dinge, die ich brauchte. Auch die ganzen Papiere mit dem Pass und dem Geld. Jetzt fehlen mir eigentlich nur die ganzen Ladekabel für meine elektronischen Geräte, die hier nur schwer zu kaufen sind, meine Kamera und mein Lieblingspullover.

Sicher haben Sie schon von dem Lkw-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin am 19. Dezember gehört. Wie haben Sie reagiert?

Jemand hat mich angerufen und mir davon erzählt. Ich habe natürlich sofort an meine Familie gedacht und meinen Sohn angerufen und ihn gefragt, ob es ihm gut geht. Dann erst kam die Bestürzung. Irgendwie dachte ich immer, Berlin bleibt verschont. Als hätte unsere Stadt einen Sonderbonus Glück. Aber andererseits war es wohl nur eine Frage der Zeit. Ich habe insgeheim immer darauf gewartet und mich gefragt, wann etwas in Berlin passiert. Und jetzt ist es so weit. Berlin verändert sich und die Leute schreiben mir schon, ich soll bleiben, wo ich bin.

Wann wird Berlin Sie wieder bekommen?

Bald, bald, bald werden Sie sich hüten müssen vor mir (lacht). Es wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits möchte ich gerne nach Hause, andererseits habe ich schon Angst davor und bin traurig, dass die ganze Reise "schon" vorbei ist. Zweieinhalb Jahre fühlen sich heute auf einmal kurz an. Wenn es dem Ende zugeht, denkt man, es kann doch nicht schon vorbei sein. Doch am 7. Januar fährt mein Schiff nach Spanien. In Europa gibt's ja dann auch noch einiges zu sehen: Portugal, Spanien, Frankreich. Und dann nach Berlin. Ich denke, dass ich am 22. April – das ist ein Samstag – wieder komme. Eigentlich wollte ich an einem Sonntag ankommen wie Claerenore Stinnes, aber der 22. April ist genau der 1.000 Tag meiner Fahrt. Ich finde, das hat was.

Wo, wie und mit wem feiern Sie Weihnachten und Silvester?

Ich fahre jetzt weiter nach Brenton on Sea, einen wunderschönen kleinen Ort direkt am Indischen Ozean. Da hat mich Jack, ein Oldtimer-Besitzer, den ich nur vom Telefon kenne, eingeladen, mit ihm und seiner Familie Weihnachten zu verbringen. Obwohl Weihnachten ja hier nicht so ein großes Ding ist. Es geht in der Hauptsache ums Essen. In welche Kirche ich gehen kann, muss ich noch herausfinden. Den Jahreswechsel verbringe ich in Kapstadt am Tafelberg. Da wohne ich bei einem Antiquitätenhändler, der mir den Schlüssel zu seinem Haus für eine Nacht gegeben hatte. Ich habe ihn ihm nach 84 Nächten zurückgegeben (lacht). Er hat gesagt, ich bin jederzeit willkommen. Ich werde aber nicht groß feiern. Ich gehe an den Beach. Im T-Shirt. Ich finde es schön, diese Feste einmal anders zu feiern. Und nicht so spießig.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch ans Jahr 2017?

Ach (seufzt). Ich habe nur den Wunsch: Dass es Frieden gibt. Das denke ich die ganze Zeit, wenn ich in der Welt herumfahre. Die Leute wollen doch alle Frieden. Ich habe noch keine bösen Menschen kennengelernt. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24