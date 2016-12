Weil er auf einem Weihnachtsmarkt den Hitlergruß gezeigt und rechte Parolen gerufen haben soll, ist ein 34 Jahre alter Mann in Berlin-Mitte festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.



Zeugen hatten am Donnerstagabend die Beamten gerufen, nachdem sie den Mann auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt bemerkt hatten. Er musste zur Blutentnahme und konnte anschließend nach Hause. Gegen ihn wird ermittelt.