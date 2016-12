Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend am Hotel "Mercure" in Potsdam ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Nach ersten Erkenntnissen war der 20-Jährige zusammen mit einem 21-jährigen Potsdamer auf ein Baugerüst am Hotel geklettert. Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte der 20-Jährige, der ebenfalls aus Potsdam stammt, aus der 13. Etage in die Tiefe.