Start der Adventsaktion 'Eins mehr' in 31 Supermärkten

Die Berliner Initiative "Laib und Seele" startet am Freitag ihre diesjährige Adventsaktion. Unter dem Motto "Eins mehr!" bitten ehrenamtliche Helfer in den kommenden zwei Wochen die Kunden in 31 Supermärkten, Weihnachtsartikel einzukaufen und für Bedürftige zu spenden. Wichtig sei nur, dass es sich um haltbare Waren handle. Beteiligt sind Filialen von Kaiser's, Kaufland, Reichelt, Edeka, Rewe und Lidl.