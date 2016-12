Interview | Doku über Einbrecherkönig - "Ein Ganove mit Verbrecherethos"

14.12.16 | 08:04 Uhr

Walter Pannewitz war d e r Tresorknacker der Berliner Nachkriegszeit. 1951 raubte er gemeinsam mit einer Bande die Kasse der Reichsbahndirektion aus - ein Millionencoup. rbb-Journalist Andreas Ulrich über die Spurensuche und seinen Film über den Einbrecherkönig.

rbb|24: Herr Ulrich, Walter Pannewitz lebte früher in Ihrem Berliner Elternhaus. Wie haben Sie das herausgefunden? In einem offiziellen Mietsverzeichnis tauchte er ja nicht auf. Andreas Ulrich: Das stimmt, offiziell gemeldet war er nie. Bei den Recherchen zu meinem Buch über mein Elternhaus in der Torstraße 94 habe ich die Lebensgeschichten von vielen Hausbewohnern recherchiert und eines Tages sagte eine alte Dame zu mir: "Aber Herr Ulrich, da müssen Sie dann doch auch was zu dem Einbrecherkönig machen, der hier gewohnt hat." Da bin ich natürlich neugierig geworden und habe angefangen, zu recherchieren. Wann wurde Ihnen klar: Diese Geschichte muss ich zu einem Film machen? Es gab zwei Aspekte, die mich besonders interessiert haben. Erstens die Dimension des Falls: Der Pannewitz-Bruch war die letzte große Aktion der sogenannten "Schränker", also Tresorknacker. Das war in den 20er und 30er Jahren in Berlin fast eine eigene Branche. Und Pannewitz hat es 1951 geschafft, nochmal die alte Gilde zusammenzutrommeln. Außerdem fand ich es spannend, dass die Polizei aus Ost und West bei diesem Fall zusammengearbeitet hat, obwohl ihr das - es war bereits die Anfangszeit des Kalten Krieges - eigentlich untersagt war.

Programmtipp - Auf den Spuren von ... Einbrecherkönig Walter Pannewitz Als der Journalist Andreas Ulrich für ein Buchprojekt über das Haus seiner Kindheit in der Torstraße 94 recherchiert, stolpert er immer wieder über den Namen Walter Pannewitz. Neugierig geworden, rekonstruiert er auch mit Hilfe der alten Hausbücher die ungewöhnliche Lebensgeschichte eines Mannes, der zum Hauptdarsteller des spektakulärsten Bankraubs der Berliner Nachkriegszeit wurde.

Pannewitz und seine Bande haben auch schon andere Filmschaffende begeistert. 1966 machte das ZDF aus seinem Einbruch den Zweiteiler "Das Millionending", 1989 verfilmte Frank Beyer "Den Bruch" mit Götz George. Hatten Sie keine Angst vor dem Vergleich mit diesen populären Filmen? Nein. Unser Film unterscheidet sich von den beiden anderen ganz klar durch die Faktentreue. "Das Millionending" und "Der Bruch" nutzen sehr stark die künstlerische Freiheit, um ihre Geschichten spannend zu erzählen. Mir ging es aber darum, über das detailgetreue Nacherzählen auch der wahren Persönlichkeit von Walter Pannewitz nahezukommen. Und nebenbei noch die spannende Zeitgeschichte - Berlin in den 50er Jahren - mitzuliefern. Sie haben auch mit Menschen gesprochen, die Walter Pannewitz persönlich kannten, zum Beispiel mit ehemaligen Nachbarn. Wie haben die ihn beschrieben? Alle haben ihn als sehr stilvollen, eher bescheiden auftretenden Menschen beschrieben, der immer gut gekleidet war. Er war ausgebildeter Schneider und hat sein Handwerk beherrscht. Der Sohn des damaligen Cherermittlers hat mir erzählt, dass sogar sein Vater immer mit einem gewissen Respekt über Walter Pannewitz gesprochen hat. Pannewitz hatte wohl auch ein gewisses Verbrecherethos - er hat immer nach der Devise "Es darf kein Mensch zu Schaden kommen" gearbeitet.

Im Film kommt auch die Tochter von Wilhelm Kremmin, einem wichtigen Mitglied der Pannewitz-Bande zu Wort. Wie sind Sie auf diese Zeitzeugin gestoßen? Gleich bei der Anfangsrecherche. Sie tauchte in den Ermittlungsakten auf, weil sie damals Beutegeld in Westmark umgetauscht haben soll. Sie wurde auch festgenommen, aber ihr Glück war wohl, dass sich einer der Polizisten in sie verknallte. 1952 flüchtete sie in den Westen und ließ sich dort als "politischer Häftling" registrieren. Nach vielen Jahren in England lebt sie heute unter anderem Namen wieder in Berlin. Sie ist 90 Jahre alt und eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Wie sind Sie an die Gespräche mit ihr herangegangen? Ich bin mit großer Offenheit auf sie zugegangen. Erst hat sie immer so getan, als wisse sie nichts; als ich ihr dann sehr konkrete Fakten vorgelegt habe, hat sie mir dann aber doch viele Details erzählt. Das war wichtig, denn die Akten sind das eine, aber ein Zeitzeuge kann einem eben doch ganz andere Geschichten erzählen. Leider wollte sie sich im Film nicht zeigen. Ich bin der Frau aber sehr dankbar, denn nicht mal ihre Kinder und Enkel wissen von ihrer Vergangenheit als "Ganoventochter".

Mehr zum Thema Spektakuläre Kriminalfälle - So lief der Tunnelraub von Zehlendorf ab Eine schwerbewaffnete Bande überfällt eine Bank, nimmt Angestellte als Geiseln und hält sie stundenlang gefangen. Als die Polizei endlich stürmt, sind die Täter verschwunden – durch einen selbstgebuddelten Tunnel. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur.

Wenn man sich so intensiv mit einer Einbrecherbande, deren Tricks und geheimen Orten beschäftigt - gehen Sie jetzt mit einem anderen Blick durch die Stadt? Natürlich sehe ich manche Orte mit anderen Augen. Am Sophienfriedhof denke ich immer an Wilhelm Kremmin, weil der dort seine Beute vergraben hat. In der Krausnickstraße hatte Pannewitz seine Schneiderei. Und an einem Café in der Oranienburgerstraße sieht man besonders gut, wie sehr sich die Stadt seitdem verändert hat: Wo sich heute im schicken Café Orange Touristen tummeln, war zu Pannewitz-Zeiten das Café Schiewe. Eine von Berlins zentralen Ganovenkneipen, die gerne für geheime Besprechungen genutzt wurde. Das Interview führte Annika Klügel

Spektakuläre Banküberfälle in Berlin

Aus dem Spielfilm "Sass": Die beiden Brüder Franz (Ben Becker) und Erich Sass (Jürgen Vogel) aus Moabit waren in der Weimarer Republik ein berüchtigtes Einbrecher-Duo. 1929 gelang ihnen ihr spektakulärster Coup:

Am 27. Januar 1929 drangen sie in den Tresorraum der Diskontobank am Wittenbergplatz in Schöneberg ein. Von einem nahegelegenen Haus hatte das Duo wochenlang einen Tunnel zum Keller der Bank gewühlt. Im Tresorraum der Bank (...)

(...) knackten die Brüder 179 Schließfächer. Ihre Beute: mehr als zwei Millionen Reichsmark in bar, Devisen, Goldmünzen und Schmuck. Die Tat konnte den beiden Brüdern nie zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Dem Einbrecherkönig Walter Pannewitz gelang 1951 sein größter Coup der Nachkriegszeit. Gemeinsam mit weiteren Gangsterkollegen grub Walter Pannewitz in wochenlanger Nachtarbeit einen Tunnel (...)



(...) zum Tresorraum der Eisenbahnverkehrskasse im Gebäude der Reichsbahn Unter den Linden. In der Nacht vom 6. auf den 7. November 1951 war es soweit:

Das Loch zum Tresorraum war groß genug. Die Täter schweißten den sichersten Tresor Berlins auf, stahlen 1,7 Millionen Ostmark und fast eine Viertel Million Westmark.

Die Polizei begann eine große Fahndung. Mit Erfolg. Nach und nach wurden die Bandenmitglieder gefasst und 1954 verurteilt.

Pannewitz kam für neun Jahre ins Gefängnis. Der Großteil der Beute des "Millionenbruchs" wurde nie gefunden.

Am 14. Januar 2013 wurde die Feuerwehr zu einem Brand in eine Tiefgarage in der Steglitzer Wrangelstraße gerufen. Gleichzeitig war ein Brand an der benachbarten Volksbank-Filiale gemeldet worden. Es dauerte einige Zeit, bis die Ermittler feststellten, (...)

(...) dass zwischen beiden Orten ein etwa 45 Meter langer Tunnel gegraben worden war. Über diesen waren die Täter geflohen, nachdem sie im Tresorraum der Volksbank-Filiale (...)

(...) knapp 300 Schließfächer aufgebrochen und Geld, Schmuck und persönliche Gegenstände im Wert von 10 Millionen Euro mitgenommen hatten. Bis heute sind die Täter nicht gefasst. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen