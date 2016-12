Dafür ist es in der Tat noch zu früh. Man denkt natürlich an ein islamistisches Motiv. Aber das ist noch nicht bestätigt. Wir wissen nicht, wer die Personen im Lkw gewesen sind und warum sie in den Weihnachtsmarkt reingerast sind. Es sieht in der Tat danach aus, dass der Anschlag gezielt passiert ist, dass man es hier mit einem Anschlag zu tun hat. Das ganze Szenario erinnert natürlich an das, was wir Mitte Juli in Nizza erlebt haben. Am französischen Nationalfeiertag, wir erinnern uns an die schrecklichen Bilder, als ein Lkw in die Menschenmenge gerast ist und zahlreiche Menschen zu Tode gekommen sind. Seitdem gilt das als ein denkbares Szenario, um einen Anschlag zu verwirklichen und es sieht so aus, als sei das in diesem Fall nach demselben Muster passiert.