Hilfe für Frauen in Bars und Clubs - "Ist Luisa da?" oder auch "Nein heißt Nein"

30.12.16 | 17:31 Uhr

Der Bundestag hat im Juli die Rechte von Frauen gestärkt: Sexuelle Übergriffe sollen nach dem Grundsatz "Nein heißt Nein" schneller bestraft werden. In Berlin ist nun eine Postkartenaktion dazu gestartet. In Münster soll ein Code bedrängten Frauen helfen.



"Nein heißt Nein - immer und überall" - unter diesem Motto hat Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Freitag eine Postkartenaktion zum neuen Sexualstrafrecht gestartet.



Bis Ende Januar werden in Berlin 80.000 Postkarten mit dem Aufdruck "Nein heißt Nein" in rund 500 Kneipen, Restaurants, Clubs und anderen gastronomischen und kulturellen Einrichtungen verteilt. Die Karten sind in sechs Sprachen bedruckt. Die klare Botschaft lautet: "Sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person sind strafbar."



Die Aktion soll auf wichtige Änderungen im Sexualstrafrecht aufmerksam machen. Eine Frau muss sich demnach nicht körperlich wehren, sondern die klare Ansage "Nein" reicht für den Straftatbestand der "sexuellen Nötigung" aus. Dazu zählt auch das so genannte Begrapschen. Kolat sagte dazu: "Ich appelliere deshalb an die Frauen und Mädchen, die Opfer sexueller Gewalt oder Belästigung werden, die 110 zu wählen oder zur Polizei zu gehen! Das Gesetz ist auf ihrer Seite! Berlin duldet keine sexuellen Übergriffe auf Frauen und Mädchen!"



Unkomplizierte Hilfe in Münster

In Münster sollen Frauen in Kneipen und Clubs mit der einprägsamen Losung "Ist Luisa hier?" unkompliziert Hilfe bekommen. Wer im Partygewimmel belästigt wird oder sich bedroht fühlt, kann in teilnehmenden Läden mit der Frage nach der fiktiven Freundin auf das Thekenpersonal zugehen. Die geschulten Mitarbeiter in inzwischen 30 teilnehmenden Bars und Diskotheken sorgen dann dafür, dass die Frau in einem geschützten Raum die Hilfe bekommt, die sie braucht. "Das kann ein Taxi sein, ein Anruf bei Freunden oder im Extremfall auch die Polizei", sagt Gerlinde Gröger, Leiterin vom Frauen-Notruf Münster. Er hat die Idee aus England nach Münster geholt. Dort wird nach "Angela" gefragt. Plakate machen in der Partyszene auf die Aktion aufmerksam. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.



Ziel sei es, mit der einfach formulierbaren Frage Hilfe bekommen zu können ohne großes Aufsehen zu erregen, erläutert Gröger. Denkbar seien Situationen wie permanentes Angetanzt-Werden, Übergriffe oder ein misslungenes Date, aus dem man einfach nur raus wolle. "Wir gehen davon aus, dass der kurze Code in der Feieratmosphäre einfacher über die Lippen geht und klarer ankommt als der Satz 'Ich werde belästigt!'."



Sexualstrafrecht wurde verschärft

Der Bundestag hatte im Juli ein verschärftes Sexualstrafrecht beschlossen: Nach dem Grundsatz "Nein heißt Nein" macht sich bald nicht nur strafbar, wer Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung erzwingt. Es soll ausreichen, wenn sich der Täter über den "erkennbaren Willen" des Opfers hinwegsetzt. Dann drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Neu ist auch ein Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Er verbietet, einen Menschen in sexuell bestimmter Weise zu begrapschen und dadurch zu belästigen. Unter Strafe gestellt werden außerdem Straftaten aus einer Gruppe heraus wie bei den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln.