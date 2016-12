Der bunte Rückblick auf Berlin und Brandenburg - Ballons in Schräglage, geklaute Kängurus und reichlich Wasser

31.12.16 | 11:46 Uhr

Panorama - das sind vor allem Meldungen über Dinge, die schief laufen, über Störungen und Havarien - und über Tiere. Bei einem genaueren Blick ist auch noch mehr zu entdecken: Stefan Ruwoldt erinnert an Herzerwärmendes und echte Schenkelklopfer.

Die ersten Meldungen in den Ressorts für bunte Themen sind alljährlich im Januar die Geburtsmeldungen, also die Neujahrsbabys. Sie werden nach Mitternacht in Tücher gewickelt und abgelichtet. Die Bilder zusammen mit den genauen Grammangaben über die Geburtsgewichte und liebevoll ausgewählten Vornamen sollen dann für Schlagzeilen sorgen.

Geburtshilfe übers Telefon: Hauptbrandschutzmeister Christian Rusch

Das geschah auch 2016. Aber diese Routinemeldung wurde schon nach wenigen Tagen des neuen Jahres in ihrer Strahlkraft und Menschlichkeit von dem Bericht über einem Freizeitsanitäter übertroffen: "Feuerwehrmann leistet Geburtshilfe" hieß es am 7. Januar in einer Meldung, illustriert mit dem Bild eines netten Uniformierten am Schreibtisch: Christian Rusch. Der Hauptbrandschutzmeister hatte einem Pärchen mit fachgerechten Tipps dabei geholfen, sein Kind am Straßenrand im Auto zur Welt zu bringen, weil es die Mutter nicht mehr bis ins Krankenhaus geschafft hatte. Liebesglück und selbstlose Helfer - ein guter Start.

Steinzeit in Zossen

Wenige Stunden aber nach dieser glücklichen Geburtsmeldung schaffte es dann in die Meldungsspalte ein Werkzeug, das die Nähe von Leben und Tod auch im neuen Jahr dokumentierte: "5.000 Jahre altes Steinbeil in Zossen entdeckt" lautete die Schlagzeile. In der Meldung ging es um einen Stein, den Menschen in der Jungsteinzeit zu einer Art Beil umgearbeitet hatten. Der zwölf Zentimeter lange, 5,5 Zentimeter breite, zwei Zentimeter dicke Stück Stein beweist: Leicht hatte man es damals nicht, wenn man Brennholz haben wollte.

In Zossen wurde zu Beginn des Jahres 2016 ein 5.000 Jahre altes Steinbeil gefunden

Die Brutalität und Sinnlosigkeit unserer zivilisatorischen Gegenwart belegte Anfang Februar die Meldung über ein illegales Autorennen auf dem Tauentzien: Ein Unbeteiligter starb, drei Menschen wurden verletzt. Der Unfall wurde im weiteren Verlauf des Jahres ein vielzitiertes Beispiel für die Frage, wie mit Autofahrern umzugehen ist, die mit solchen Rennen andere gefährden. Die häufigste Forderung: härtere Strafen.

Kinder statt Autos und gefährliche Berliner Luft

Weniger mit Leid beladen, doch ebenso intensiv diskutiert war dann die Teilzeit-Spielstraße in der Gudvanger Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Bezirksverordneten wollten aufgrund der wenigen Spielflächen in der Umgebung die Straße an einem Tag für Kinder mit ihren Rollern und Dreirädern freiräumen. Doch dieses Anliegen erlebte zur Jahresmitte ein jähes Ende, weil eine Anwohnerin die Spielstraßenregelung per Gerichtsbeschluss kippte. Die juristische Auseinandersetzung über diesen Nachbarschaftsstreit sorgte anschließend dafür, dass die Belange um die Spielstraße nicht länger im bunten Panorama-Ressort von rbb|24 abgehandelt wurden, sondern ins Politik-Ressort wechselte.

Heftig umstritten in 2016 - die Spielstraße in der Gudvanger Straße im Prenzlauer-Berg

"Wir wollten doch nur spielen" hat sich wahrscheinlich auch eine Gruppe norwegischer Schüler gedacht, als sie mit ihren Begleitern in den ersten warmen Mai-Tagen in die Hauptstadt kamen. Sie hatten sich für diesen Berlin-Trip einen echten Höhepunkt ausgesucht und buchten gegenüber vom Finanzministerium eine Fahrt im Ballon. Leider aber hatten sie nicht - ebenso wenig wie die Betreiber des Fesselballons - mit den harten Winden gerechnet, die durch die Berliner Straßenschluchten an diesem Tag fegten: Der Ballon legte sich samt Gondel mit den norwegischen Schülern bedrohlich schräg. Zum Glück kamen alle - wenn auch schwer erschrocken und manch einer mit Herzrasen - wieder sanft zurück auf den Berliner Boden. Berliner Luft kann gefährlich sein.



Während in Prenzlauer Berg offenbar nur Kinder den Verkehr stören, kam in Schöneberg die Verkehrsstörung aus dem Untergrund: Durch einen Wasserrohrbruch vor dem Rathaus wurde eine Laterne derartig unterspült, dass die Feuerwehr sie aus Sicherheitsgründen kurzum absägen musste. Straße und Fußgängerweg nahmen so schwer Schaden, dass die Dominicusstraße bis in den Herbst zur Großbaustelle wurde.

Wasser marsch

Auch in Brandenburg sind die Wasser von unten gefährlich, doch hier sind die natürlichen Wasserläufe die richtig üblen: Ein erfinderischer Bewohner der Uckermark wollte sich einen Brunnen bohren - allerdings unter Umgehung der Behörde. Dabei traf der Hobby-Gräber eine Wasserader und sorgte dafür, dass wesentlich mehr Wasser nach oben kam, als er brauchen konnte. Die Folge war die Flutung ganzer Flurstücke. Brandenburg ging unter - wenn auch nur teilweise.

Wasserbäche fließen über das Uckermärker Grundstück

Während also Brandenburg untergraben wurde, passierte da, wo die Mauer noch Mauer ist, umso weniger. Ein Schutzzaun sorgte seit Jahresbeginn an der sogenannten East Side Gallery zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke für Unzufriedenheit bei den Touristen: Der Zaun sollte Vandalen abhalten, störte aber auch beim Fotografieren des längsten noch erhaltenen Teilstücks der Berliner Mauer. Der Senat hatte hier dann nur eine Lösung: die Zukunft. 2017 soll der Gartenzaun vor der weltberühmten Galerie verschwinden. Schutzzaun und Mauer, das sind offenbar zwei Dinge, die Berlin auch in der Zukunft eine Rolle spielen werden.

Die East Side Gallery umzäunt

Der Tod ist ein tierisches Schicksal

War auch 2016 Schrecken von so manchen Brandenburger Bauern: der Wolf

Brandenburg wird süßer und Berlin ganz schön nass

Bei einem Tier gab es 2016 eine klare nachrichtliche Neubewertung: Während in den vergangenen Jahren immer wieder vom Bienensterben die Rede war, machte die Biene 2016 als das Tier Schlagzeilen, das schwer im Trend liegt und darum immer verbreiteter wird in Brandenburg. 2017 wird in der Region also reichlich Honig fließen.



Berlin freut sich auf das kommende Jahr zwar auch tierisch, aber nicht unbedingt über Insekten, sondern - wen wundert es - über eine Grenzübergangsöffnung. Der Gleimtunnel, eine Art Nadelöhr für Besucher des Wedding aus Prenzlauer Berg und umgekehrt, war nach einem Unwetter polizeilich geschlossen worden. 2017 soll er wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Diese Meldung macht Hoffnung auf eine ganz neue Wende.