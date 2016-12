Von seinen Anfängen in kleinen Beatbands Anfang der 1960er Jahre in der DDR über die musikalische Zusammenarbeit mit Nina Hagen bis hin zur Moderation seiner Show "Achims Hitparade" blieb Mentzel sich treu und begeisterte Menschen in Ost und West mit Humor und Selbstironie. Am 4. Januar starb Achim Menzel. Er wurde 69 Jahre alt.