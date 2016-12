Zum jüdischen Lichterfest werden in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam zwei Chanukka-Leuchter erstrahlen. Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) will gemeinsam mit Landesrabbiner Nachum Presman am kommenden Dienstag auf Einladung des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden eine Kerze des traditionellen Leuchters vor dem Landtag entzünden, teilte dessen Verwaltung am Freitag in Potsdam mit. Auch der Chanukka-Leuchter vor dem Potsdamer Rathaus soll am Tag nach dem Ende des Weihnachtsfestes entzündet werden.

Das mehr als 2.000 Jahre alte Chanukka-Fest, das in diesem Jahr am 25. Dezember beginnt, stehe für Hoffnung und Zuversicht, betonte Stark. "Zuversicht und Hoffnung brauchen wir in diesem zu Ende gehenden Jahr ganz besonders." Der "schreckliche Anschlag in Berlin hat uns erschüttert und wirkt noch im Herzen nach", erklärte die Landtagspräsidentin. "Wir trauern um die Toten und sind mit unseren Gedanken bei den Angehörigen."