Um Punkt 7:39 Uhr am Dienstagmorgen schickte die Berliner Feuerwehr über das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" die Warnung raus, dass es im Laufe des Vormittags in Berlin zu "starken Schneeverwehungen" und "starkem Schneefall" kommen werde. Dadurch bestehe die Gefahr durch Glatteis. So war es über die Smartphone-App und per SMS zu lesen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag offiziell vor Glatteis gewarnt. Das bestätigte sich auch in Berlin und Brandenburg, wobei es im Verlauf des Tages vor allem Brandenburg traf: Nach Angaben der Brandenburger Polizei waren die schwierigen Straßenverhältnisse verantwortlich für eine erhöhte Zahl von Unfällen.

Allerdings sei es meist bei Blechschäden geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Potsdam. So rutschte in Hohen Neuendorf ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum. In Potsdam und Groß Ziethen rammten Autofahrer einen geparkten Wagen, in Frankfurt (Oder) schlitterte ein Autofahrer gegen ein Verkehrsschild und in Fürstenwalde rutschte ein Auto durch einen Zaun.



In Berlin aber habe es trotz der Straßenglätte nicht mehr Unfälle als sonst gegeben, sagten Polizei und Feuerwehr dem rbb.