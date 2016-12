Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Kreuzberg ist am Samstagnachmittag ein Kinderwagen in Brand geraten. Zehn Menschen erlitten laut Feuerwehr eine leichte Rauchgasvergiftung. Unter ihnen waren acht Kinder, wie ein Sprecher sagte. Um sie kümmerte sich ein Notarzt. Etliche Hausbewohner hätten völlig falsch reagiert, nachdem der Brand entdeckt worden war, kritisierte der Feuerwehr-Sprecher.

So seien sie teilweise ins verqualmte Treppenhaus gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen, oder hätten Türen und Fenster ihrer Wohnungen geöffnet. Richtig wäre es in diesem Fall gewesen, sich in der geschlossenen Wohnung aufzuhalten und den Einsatz der Feuerwehr abzuwarten. Der Brand habe sehr schnell gelöscht werden können. Die Brandursache war zunächst unbekannt.