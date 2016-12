Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die 22-jährige Mutter am Montag, dem 22. August, am Abend ihre Wohnung in der Aronsstraße in Neukölln erreicht. Zwei Männer seien ihr gefolgt und hätten mit ihr zusammen das Wohnhaus betreten. Sie sollen von ihr verlangt haben, ihre Wohnung zu öffnen. Dabei hätten sie das einjährige Kind der Frau aus dem Kinderwagen genommen und gedroht, ihm Gewalt anzutun. Anschließend sollen sie die Mutter mit Schlägen ins Gesicht dazu gedrängt haben, Geld und Schmuck herauszugeben. Sie flüchteten den Angaben zufolge mit der Beute unerkannt.