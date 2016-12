Bis Ende November sind Flugzeuge und Hubschrauber in Berlin 15 Mal mit Laserpointern attackiert worden. Nur in Frankfurt am Main gab es mehr solcher Vorfälle, wie das Luftfahrtbundesamt mitteilte. Deutschlandweit gab es 2016 bisher 129 Angriffe mit Laserpointern. Seit 2013 sank die Zahl der Attacken.

Trifft ein Laserstrahl das Cockpit eines Flugzeuges, könnten Piloten die Instrumente nur noch schwer oder gar nicht mehr ablesen, warnt die Pilotengewerkschaft Cockpit. Im schlimmsten Fall könne das zu einem Absturz führen. Zudem können durch kurze Blendungen mit Laserstrahlen auch bleibende Sehschäden entstehen.



Deutsche Luftfahrtunternehmen sind verpflichtet, Laserpointer-Attacken zu melden. Ausländische Fluggesellschaften müssen dies nicht tun.