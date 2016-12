Zu Weihnachten gibt's freie Parkplätze - Wenn Berlin sich wieder für drei Tage leert

23.12.16 | 07:14 Uhr

Alle Jahre wieder bricht in Berlin dieses besondere Weihnachtsgefühl aus: Die Stadt leert sich, man ist unter sich. Berlin liebt sich zu Weihnachten noch mehr als sonst - ist damit allerdings nicht mehr allein. Von Anke Fink

Ganz schön viel Platz in den S- und U-Bahnen der Stadt. Auch die Straßen werden leerer. Die Busse am Zentralen Omnibusbahnhof stehen in meterlangen Reihen, um die "Zugezogenen" in ihre alte Heimat zu bringen. Wer jetzt noch da ist, ist Berliner oder komplett assimiliert. So hat es auch der Tweet von Stedten*hopp in den "Tagesspiegel" Checkpoint vom Donnerstag geschafft. Der Text: "Hauptbahnhof: Am Gleis nebenan fährt gleich ein Zug nach Stuttgart. Dem Andrang nach dürfte Prenzlauer Berg heute Abend völlig entleert sein". Das Foto spricht tatsächlich Bände - und in Situationen wie diesen fühlen sich die Berliner wirklich überlegen.



Dieses einzigartige Gefühl, drei Tage Ruhe zu haben, hat den Berliner Schrifsteller und Journalisten Philip Meinhold einst zu einer sehr unterhaltsamen Kurzgeschichte inspiriert, die bei der taz veröffentlicht wurde. Unter dem Titel "Von allen guten Wessis verlassen" schrieb er bereits vor 16 Jahren: "Es wird noch einmal kuschelig in der Stadt, und das liegt nicht nur an der Feiertagsstimmung. Auf einmal ist Berlin leer und ruhig, fast wie früher. Als die Grenzkontrollen noch Nadelöhre der Hektik waren." Fairerweise muss man sagen, dass Berlin nicht nur von allen guten Wessis verlassen wird, auch die Busse und Züge nach Chemnitz, Magdeburg und Schwerin sind rappelvoll vor dem Fest. Ein immer wieder kehrendes Motiv in den Social Media-Timelines der Berliner an den Weihnachtstagen sind Fotos von Straßenzügen in Friedrichshain, Kreuzberg, neuerdings auch Neukölln und natürlich Prenzlauer Berg: Hier sind Parkplätze frei, als hätte der Staat ein Pkw-Fahrverbot für Halter, die nicht in Berlin geboren wurden, durchgesetzt.

Parkplätze soweit das Auge reicht

Das war auch schon früher so und hatte ein paar Spaßvögel dazu gebracht, im Prenzlauer Berg Plakate aufzuhängen, die leere Parkplätze zeigen und übertitelt sind mit "Weihnachten 2005 - Ostberlin sagt Danke". Es wird noch konkreter: "Ostberlin sagt Danke Wuppertal, Danke Mainz und natürlich Danke Stuttgart-Sindelfingen."

Nun rüstet sich Berlin also fürs Durchatmen zu Weihnachten und wird dann zu einer "Replik auf den Zugereisten-Standardspruch: Ach, echte Berliner gibt's auch noch? Die trifft man ja wirklich selten", wie Philip Meinhold schrieb. Deswegen freute er sich damals auf die Tage, an denen er auf der Straße alte Bekannte traf und natürlich auf das Ausgehen in der Heiligen Nacht. Diese Zeit sei eine Reise in den Konjunktiv, wie Berlin sein könnte: Keine unangenehmen Dialekte mehr, keiner der "Viertel Sieben" nicht verstehe und niemand der Prenzlberg und Friedlhain sage.



Stirb langsam schon im Free-TV gelaufen

Die Berliner Medien haben sich dieses besonderen Gefühls in den vergangenen Jahren herzlich gern angenommen. Es macht eben Spaß, sich zu verbrüdern, selbst wenn man heimlich doch in Soest geboren wurde. Das Stadtmagazin "Zitty" schrieb im vergangenen Jahr, dass das Schönste an Weihnachten immer noch der Moment sei, wenn der Bösewicht Hans Gruber in "Stirb langsam" vom Hoteldach fällt. Die frei verfügbaren Sender haben den Action-Kracher mit Bruce Willis allerdings schon in der Adventszeit verbraten. Wer ihn zu Weihnachten sehen will, braucht ein Abo eines Bezahlsenders oder holt sich gleich die DVD.

Tipps für die Hiergebliebenen Expats

Wenn der Bösewicht dann erledigt ist und den Berlinern der Sinn nach einem Glühwein unter Gleichgesinnten steht, sollten sie sich nicht wundern, dass Clubs und Kneipen trotzdem voll sind. Nach dem Mauerfall ist die Zahl der Ausländer in Berlin von 386.000 (1992) auf 573.000 (2014) gestiegen, die vielen Geflüchteten sind da noch nicht eingerechnet. Das Portal für Expats in Berlin "Berlin loves you" hat schon einen Artikel veröffentlicht, was man in Berlin machen kann, wenn die Heimat 1.000 Meilen entfernt ist. Neben Tipps, wo man zu Weihnachten in Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Kreuzberg gut essen kann, sind genauso Kino- und Theaterevents für die Feiertage aufgelistet. Zum finalen Abschluss gibt es dann noch Tipps fürs Weihnachtstanzen unter dem Titel "Christmas Kicks" in diversen Clubs der Stadt.

Philip Meinhold schrieb noch im Jahr 2000: "Wer von den Zugezogenen zum Fest in Berlin bleibt, hat hier meistens Nachwuchs gezeugt. Oder ist wirklich assimiliert. (Was beweist, dass es mehr türkische Berliner als schwäbische gibt.)". Im Jahr 2016 muss man wohl südafrikanische, chilenische, französische, amerikanische und russische Neu-Berliner auch dazu zählen. Na dann Fröhliche Weihnachten, Merry Christmas, Feliz navidad, Joyeux Noël und Pozdravlyayu s prazdnikom Rozhdestva!