Die Brandenburger Pädagogin Ines Weghenkel, die im September mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde, unterrichtet offenbar schon seit längerer Zeit nicht mehr. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" gibt es Probleme zwischen ihr und der Leitung des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming in Luckenwalde. In einer Mail von Weghenkel, die der Zeitung vorliegt, beklagte die Lehrerin, dass ihr Stunden entzogen und die Kompetenz abgesprochen worden sei. Dem Bericht zufolge ist sie "seit Monaten krankgeschrieben".



Das brandenburgische Bildungsministerium wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. "Wir bemühen uns um eine Lösung", sagte Ministeriumssprecher Ralph Kotsch am Sonntag auf Anfrage, wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet. "Wir bedauern, dass sie nicht mehr unterrichtet."