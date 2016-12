Voraussichtlich Mitte Januar - "Luxus-Taubenhaus" bekommt neuen Standort am Südkreuz

27.12.16 | 08:39 Uhr

Es gab viel Kritik, nachdem bekannt wurde, dass das Taubenhaus am Potsdamer Platz in Berlin einer Dachterrasse weichen soll. Denn der Taubendreck in der Gegend hatte sich deutlich reduziert. Nun sollen die Vögel ihr neues Domizil am Bahnhof Südkreuz bekommen.



Das "Luxus-Taubenhaus" vom Potsdamer Platz soll voraussichtlich Mitte Januar am Bahnhof Südkreuz in Schöneberg wiederaufgebaut werden. "Der genaue Standort wird gerade abgestimmt", sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das Taubenhaus soll helfen, den Bestand der Tiere zu reduzieren und dem Dreck der Vögel Herr zu werden. Aus Sicht der Taubenexpertin und Tierärztin Almut Malone müsste es in der Stadt noch viel mehr kontrollierte Taubenschläge sowie Ansprechpartner in den Bezirken geben.

Deutlich weniger Taubendreck

Das 100.000 Euro teure Taubenhaus war von den früheren Eigentümern 2012 auf dem Dach des Forum-Towers am Potsdamer Platz errichtet worden. Ein Architektenbüro hatte den Luxus-Taubenschlag in Form einer ruhenden Taube entworfen, eine Metallbaufirma die Stahlkonstruktion mit Aluminium- und Glasverkleidung gebaut. Sie ist acht Meter lang, fünf Meter breit, vier Meter hoch und bietet fast 70 Nistplätze. Betreut wurden die Tauben vom Tierschutzverein. Mitarbeiter fütterten die Tiere und tauschten die Eier in den Nestern gegen Attrappen aus, um den Taubenbestand langfristig zu reduzieren. Aus Sicht des Managements und der Tierschützer hatte sich die Investition bereits 2014 ausgezahlt. Es gab in der beliebten Touristengegend deutlich weniger Taubendreck.

Die neuen Eigentümer wollen auf dem Dach des Hochhauses eine Terrasse einrichten und haben das Taubenhaus deshalb abbauen lassen und der Deutschen Bahn übergeben. Ein möglicher Standort sei das Parkhaus am Südkreuz, so der Bahn-Sprecher. Derzeit liefen aber noch die Abstimmungen mit den Beteiligten. "Die Kosten für den Betrieb werden wie im Taubenhaus am S-Bahnhof Schöneberg durch den Bezirk und die C.U.B.A gGmbH getragen", ergänzte er. Spenden seien jedoch gerne gesehen.

Viel Kritik am Abriss

Bislang lagen die Kosten für den Unterhalt bei rund 30.000 Euro pro Jahr. Das Geld bekam der Tierschutzverein vom früheren Eigentümer, der SEB Asset Management. Mitarbeiter des Vereins füttern nach Angaben von Sprecherin Annette Rost aber vorerst noch weiterhin Tauben auf dem Dach des Hochhauses, um den Verlust des Domizils und der Futterquelle abzufedern. Der Abriss wurde heftig kritisiert. Ines Krüger, die Vorsitzende des Berliner Tierschutzvereins, bezeichnete ihn als "Skandal". Sabine Toepfer-Kataw, ehemalige Staatssekretärin für Verbraucher- und Tierschutz, nannte die Entscheidung "nicht nachvollziehbar". Das Projekt Taubenhaus sei sowohl für den Tierschutz als auch für die Geschäftsleute am Potsdamer Platz ein Erfolg.

Rund 10.000 Tauben in Berlin

Die Expertin Almut Malone habe die neuen Eigentümer beraten und unterstützt, um den Abbau des Taubenhauses im Einklang mit den gesetzlichen Tierschutzvorgaben zu planen, sagte Sprecher Marc Theurer. Das zuständige Veterinäramt Berlin-Mitte habe die Pläne überprüft und bestätigt. Nach Informationen des Berliner Tierschutzbeauftragten, Horst Spielmann, leben als Nachkömmlinge von Haustauben rund 10.000 Tauben in der Stadt. Kontrollierte Taubenschläge seien eine gute Möglichkeit, die Tauben gesund zu halten und langfristig die Bestände zu regulieren, sagt Almut Malone. In einigen Bezirken gebe es auch solche Schläge, die aber oft privat betrieben würden. In Berlin mangelt es den Tierschützern zufolge an einem Gesamtkonzept und Ansprechpartnern in den Bezirken. Die Stadt sehe es nicht als kommunale Aufgabe an, sich um die Tauben zu kümmern. "Mehr als Fütterungsverbote gibt es nicht", so Malone. In anderen Städten wie etwa Augsburg oder Aachen sei die Arbeit von kommunalen Taubenwarten sehr erfolgreich.

